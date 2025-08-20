АҚШ визасы: қазақстандықтарға маңызды жайт жайлы ескертілді
Сурет: freepik
АҚШ-тың Қазақстандағы дипломатиялық өкілдігі АҚШ-қа баруды жоспарлағандарға маңызды мәліметтерді ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 2025 жылғы 20 тамызда, ведомство "Виза бар болса, АҚШ-та қанша уақытқа қала аламын?" деген сұраққа жауап берілді.
"АҚШ визасы сізге елге кіру бекетіне барып, кіруге рұқсат сұрауға мүмкіндік береді. Бірақ сіздің АҚШ-та қанша уақыт бола алатыныңыз визаңіздің мерзіміне байланысты емес. Бұл мерзімді елге кірген кезде Кеден және Шекараны бақылау офицері белгілейді. Елде қанша уақыт бола алатыныңызды i94.cbp.dhs.gov онлайн тексере аласыз.",- деп мәлімдеді ведомство.
Бұған дейін Германияда виза беруге қатысты елеулі өзгерістер орын алғандығын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript