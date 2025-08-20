#Қазақстан
Қоғам

АҚШ визасы: қазақстандықтарға маңызды жайт жайлы ескертілді

АҚШ визасы: қазақстандықтарға маңызды жайт жайлы ескертілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 14:26 Сурет: freepik
АҚШ-тың Қазақстандағы дипломатиялық өкілдігі АҚШ-қа баруды жоспарлағандарға маңызды мәліметтерді ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 2025 жылғы 20 тамызда, ведомство "Виза бар болса, АҚШ-та қанша уақытқа қала аламын?" деген сұраққа жауап берілді.

"АҚШ визасы сізге елге кіру бекетіне барып, кіруге рұқсат сұрауға мүмкіндік береді. Бірақ сіздің АҚШ-та қанша уақыт бола алатыныңыз визаңіздің мерзіміне байланысты емес. Бұл мерзімді елге кірген кезде Кеден және Шекараны бақылау офицері белгілейді. Елде қанша уақыт бола алатыныңызды i94.cbp.dhs.gov онлайн тексере аласыз.",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұған дейін Германияда виза беруге қатысты елеулі өзгерістер орын алғандығын жазғанбыз.

