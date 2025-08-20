#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Астанада адамның өмір сүру ұзақтығы ел бойынша ең жоғары деңгейге жетті

Дәрігер, Астана, өмір сүру ұзақтығы, ең жоғары деңгей , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 22:57 Сурет: gov.kz
Елордада қазіргі уақытта өмір сүру ұзақтығы ел бойынша жоспарланған деңгейден 3,5 жылға жоғары, ал 2029 жылға белгіленген мақсатты көрсеткіштен 2 жылға асып отыр. Бұл туралы қала Денсаулық сақтау басқармасының орынбасары Айнұр Төлеуова мәлім етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Басқарма басшысы орынбасарының мәліметінше, әсіресе Астанада туберкулезге қарсы күрестегі жетістіктер айтарлықтай жақсарған.

"Аурушаңдық 21,5%-ға, ал өлім-жітім 6,5%-ға азайды. Инсультті емдеуде госпитальдық өлім-жітім 8%-ға төмендеді, ал ауруханадан шыққаннан кейін үйде бір ай ішінде болатын өлім-жітім 32%-ға азайды. Онкологиялық көмекті ерте анықтау үлесі өсіп келеді: қазіргі таңда аурулардың 34,6%-ы бастапқы кезеңде диагностикалануда, бұл кезде емдеу ең тиімді", деп елорда әкімдігі маман сөзін келтіреді. 

 Сонымен қатар, миокард инфарктісін емдеудегі көрсеткіштер айтарлықтай жақсарған: барлық пациент ұсынылған 120 минут ішінде тері арқылы коронарлық араласу орталығына жеткізіледі.

Жедел жәрдемнің келу уақыты да қысқартылған – шақырулардың 98,1%-ы 40 минут ішінде орындалуда.

Ведомство өкілі нәрестелер арасындағы өлім-жітім көрсеткіштеріндегі оң өзгерістерді де атап өтті. Мысалы, тұқым қуалайтын дамудағы ақаулардан болатын өлім-жітім екі есеге төмендеп, 14-тен 8 жағдайға дейін қысқарды. Сондай-ақ, биыл инфекциялық себептерден болатын өлім-жітім тіркелген жоқ.

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі жоғары және орташа қауіпті медициналық ұйымдардың тізімін толықтырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Нөсер жаңбыр, бұршақ, тұман". Бейсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
22:53, 20 тамыз 2025
"Нөсер жаңбыр, бұршақ, тұман". Бейсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Астанада "Қазақстан тарихы Kazinform фотосуреттерінде" көрмесі ашылды
Қоғам
20:55, 20 тамыз 2025
Астанада "Қазақстан тарихы Kazinform фотосуреттерінде" көрмесі ашылды
21 тамызда еліміздің қос өңірінде аптап ыстық болатыны ескертіледі
Қоғам
18:40, 20 тамыз 2025
21 тамызда еліміздің қос өңірінде аптап ыстық болатыны ескертіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: