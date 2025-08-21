Еліміздің екі қаласында 22 тамыздан бастап жылдамдықты автоматты бақылау жүйесі іске қосылады
Сурет: polisia.kz
Павлодар облысында жылдамдықты автоматты бақылау жүйесі іске қосылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 21 тамызда өңірдегі полиция департаменті мәлімдеді.
"Жол-көлік оқиғаларының санын азайту, сондай-ақ жүргізуші тәртібін арттыру мақсатында ағымдағы жылдың 22 тамызында Екібастұз, Ақсу қалаларында және аудан орталықтарында "EkinBoxSpotter Павлодар"жүйесінің 60 сертификатталған аппараттық-бағдарламалық кешені жұмыс істей бастайды".
Бұл кешен келесі бағыттарға құзырлы:
- көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығын автоматты режимде өлшеуге,
- құқық бұзушылықтарды тіркеуге,
- мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін тануға және одан әрі ақпаратты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік іс жүргізулерінің бірыңғай тізіліміне деректер базасына беруге арналған, онда айыппұл төлеу қажеттілігі туралы нұсқама электрондық тәсілмен тіркеледі.
"Сағатына 10 км-ден асу аялдама жолын ондаған метрге арттыруы мүмкін. Жүргізуші есіңізде болсын, қалада да, одан тыс жерлерде де көлік жүргізу жүргізушіден үлкен жауапкершілік пен тәртіпті талап етеді",- деп мәлімдеді ведомство.
