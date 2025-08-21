Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Ведомство мәліметінше, өткен апта ішінде еліміздің түрлі өңірлерінде жүргізілген жедел-іздестіру шаралары барысында мынадай есірткі қылмыстары анықталды:
Ақмола облысы. Көкшетау – Атбасар – Степногорск бағыттарымен жүрген курьер автожолдардың бірінде ұсталды. Одан 2,2 килограмм мефедрон тәркіленді. Ол ұйымдастырушылармен Telegram мессенджері арқылы байланыста болған.
Ұлытау облысы. Гаражды тінту кезінде есірткі заттары салынған қаптар мен тіркелмеген атыс қаруы табылды. Тұрғын үй ауласында 20 келі каннабис сақтаған күдікті ұсталды.
Жамбыл облысы. Шу алқабында Ұлттық ұлан әскери қызметшілерінің қатысуымен түнгі арнайы операция кезінде 32 келі жаңадан шабылған марихуанамен ер адам ұсталды.
Атырау облысы. Кинологиялық қызмет пен қызметтік-іздестіру иті бірлесе әрекет ете отырып, 1 000-нан астам жабайы қарасора бұтасын тапты. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы – 123 келі.
Қызылорда облысы. Әуеден барлау жүргізу нәтижесінде су насосы, шлангтар және электрмен жабдықталған қарасора плантациясы анықталды. Басқа жағдай бойынша – жеке үйдің ауласынан 73 түп қарасора табылды. Жалпы тәркіленген есірткінің салмағы шамамен 300 келіні құрады.
Алматы облысы. Шаруа қожалықтарының бірінің аумағынан 4,5 гектар жерге егілген қарасора алқабы анықталды. 332 түп өсімдік пен тұқым салынған орамалар тәркіленді.
"Барлық күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Мұндай әрбір факті – есірткінің айналымға түсуіне жол бермеу және ел болашағын қорғау. Аталған бағыттағы жұмыс жалғасуда",- деп мәлімдеді полицейлер.
Бұған дейін ҰҚК-ның сегіз өңірде арнайы операция өткізіп, заңсыз қару-жарақ айналымын тоқтатқандығы жайлы жазғанбыз.