Ақтөбеде жарты ғасырлық жатақханада тұрып жатқандар билікке шағымданды
Ақтөбеде жарты ғасыр бұрын салынған жатақхананың жағдайы мүшкіл. Ғимарат екі жыл бұрын апатты деп танылып, тұрғындардың біршамасы жаңа пәтерлі болған. Алайда қалған отбасылар әлі күнге дейін қауіпті үйде күн кешіп отыр. Олар биліктен бәріне бірдей баспана беруді талап етеді.
KTK ақпаратына сүйенсек, жатақхананың төбесі ойылып, қабырғасы қақыраған. Екі жыл бұрын тұруға қауіпті деп танылса да, мұнда әлі де біраз отбасы тұрып жатыр. Өйткені 16 шаңырақ қана қоныс тойын тойлағанымен, қалғаны тізімге ілінбей қалған.
"Мені екі ортада былай да, былай теуіп, анықтамамен ешқайда тұра алмадым, үй кезегіне де. "Үйіңіз бар" дейді. Мен түсінбедім. Қай үй? Мен де мына апатты үйден басқа үй жоқ. Жақында 16 адам үй алды. Мына жерде 500 адам бар. Олар қай жақтан үй алады? Біреуге үй беріп, біреуге үй бермеу деген не масқара!". Ерік Әбдірахманов
Басылым жатақхананың асүйі мен жуынатын бөлмелерінің сиқынан адам шошырлық екенін жазды. Электр сымы ашық-шашық жатыр, төбеден су ағады.
"Жаңа айтып кеткен 16 пәтер, үй берілген, әкімдік тарапынан, ол апатты деп танылған үйлерге берілген жоқ. Мүмкін басқа санаттан, басқа бағдарлама арқылы алған шығар. Біз осы санат бойынша ол үйді пәтер иелеріне мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй берілмеді". Ақнұр Қазбаева, Ақтөбе тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы:
Ақтөбе қаласы бойынша 28 көпқабатты үй апатты деп танылған. Онда 675 пәтер бар. Барлығын бірдей жаңа қонысқа көшіру мүмкін емес дейді әкімдіктегілер. Биыл тек 41 пәтерді ғана бағалау бойынша бюджет ақшасына сатып алмақшы.
