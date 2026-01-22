#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Шығыс Қазақстанда жасөспірімдер бірнеше азық-түлік киоскілерін тонап кеткен

Шығыс Қазақстанда жасөспірімдер бірнеше азық-түлік киоскілерін тонап кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 21:46 Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында жасөспірімдер нан және гриль тауық сататын киоскілерді тонап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz сайтының жазуынша, Алтай қаласы әкімдігінде өткен жиында 20 қаңтардан 21 қаңтарға қараған түні қалада екі сауда нысанынан ұрлық жасалғаны айтылған. Күдіктілер нан сататын дүңгіршекке және гриль тауық сататын павильонға заңсыз кірген.

"Бейнебақылау камераларындағы жазбалардың көмегімен полиция күдіктілерді анықтай алды. Олар — екі кәмелетке толмаған жасөспірім. Оның бірі Алтай қаласының тұрғыны, екіншісі Өскемен қаласынан келген", – делінген хабарламада.

Алдын ала мәлімет бойынша, жасөспірімдер ақшаны ұрлап, кейін таксимен Өскеменге кеткен. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өскеменде жасөспірімдер арасында қылмыс көбейді
09:15, 03 қазан 2025
Өскеменде жасөспірімдер арасында қылмыс көбейді
Астанада көшеде үш жігіт ер адамды жабыла сабап, тонап кеткен
16:08, 11 наурыз 2023
Астанада көшеде үш жігіт ер адамды жабыла сабап, тонап кеткен
"Скотчпен байлап қойған": Шемонаихада зейнеткерді тонап кеткен күдіктілер анықталды
10:46, 25 тамыз 2023
"Скотчпен байлап қойған": Шемонаихада зейнеткерді тонап кеткен күдіктілер анықталды
Соңғы
Танымал
