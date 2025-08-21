#Қазақстан
Қоғам

БҚО-да бұрынғы күйеуін тапсырыспен өлтірген Эльвира Еркебаеваға 7,5 жыл түрме жазасы сұралды

Сот, адамдар, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 17:59 Сурет: Zakon.kz/Алекса Новикова
Оралда қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта тапсырыспен кісі өлтіру ісі бойынша сот процесі аяқталуға жақын. Бұл іс бойынша айыпталушылар қатарында Эльвира Еркебаева мен Максим Кузнецов бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу нұсқасына сәйкес, 40 жастағы Еркебаева бұрынғы күйеуімен араздық қатынаста болғандықтан, оның өлтіру туралы шешім қабылдаған. Ол үшін танысы Максим Кузнецовтан көмек сұраған.

Прокурор Дина Ізтілеуованың айтуынша, айыпталушылардың "Пайдакүнемдік ниетпен адамдар тобының алдын ала сөз байласуы арқылы кісі өлтіруге оқталу" бабы бойынша кінәсі толық дәлелденген. Мемлекеттік айыптаушы оларды кінәлі деп танып, мынадай жаза тағайындауды сұрады:

  • Эльвира Еркебаеваға — 7 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру,
  • Максим Кузнецовқа — 10 жыл түрме.

Ал айыпталушылардың қорғаушылары керісінше істің қолдан жасалғанын айтып, олардың кінәсі дәлелденбегенін мәлімдеді. Еркебаева мен Кузнецов соттан өзін ақтауды өтінді.

"Іс шикі, өрескел заңбұзушылықтарға толы. Бұған дәлел – аудиожазбалар, фонографиялық сараптама. Онда басты ұйымдастырушы — Галиев (киллер – авт.), ол бәрін басқарғаны анық көрсетілген, бірақ прокурорлар мұның бәріне көз жұма қарады. Әрине, біз сұралған жазаға келіспейміз, президентке, Бас прокуратураға және Жоғарғы сотқа жазамыз, мұнда болған өрескел заңсыздықтар туралы айтамыз", - деді адвокат Тамара Сәрсенова.

Бұл істің егжей-тегжейі 2025 жылдың басында сот басталғанда жария болған еді.

Ал 2024 жылғы көктемде Еркебаева ұсталғаннан кейін, Қазнетте оны қорғауға арналған петиция жарияланды. Полиция сол петицияға және онда көрсетілген уәждерге қатысты пікір білдірген еді.

