"Аузыңызды жабыңыз". Павлодар облысында ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады
Сурет: freepik
Павлодар облысы Ертіс ауданындағы ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады. Оның тәртібі облыстық әдеп жөніндегі кеңесте қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Байзақов ауылдық округінің әкімі Арман Сыздықов өзін әдепсіз ұстады.
Ауыл тұрғынымен әңгімелесу барысында ол ақсақалға дөрекі түрде "Аузыңды жабыңыз, тіліңізді қысқартыңыз!" деп айтқан.
Әдеп жөніндегі кеңесте Арман Сыздықов кінәсін мойындап, бұдан былай осындай әрекетті қайталамауға уәде берді.
Кеңес мүшелері оған қызметтік әдеп нормаларын сақтау қажеттігін еске салып, бірауыздан Ертіс ауданының әкімі Арман Сыздықовқа қатаң сөгіс түрінде тәртіптік жаза беруді ұсынды.
