#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

"Аузыңызды жабыңыз". Павлодар облысында ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады

&quot;Аузыңызды жабыңыз&quot;. Павлодар облысында ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 19:31 Сурет: freepik
Павлодар облысы Ертіс ауданындағы ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады. Оның тәртібі облыстық әдеп жөніндегі кеңесте қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Байзақов ауылдық округінің әкімі Арман Сыздықов өзін әдепсіз ұстады.

Ауыл тұрғынымен әңгімелесу барысында ол ақсақалға дөрекі түрде "Аузыңды жабыңыз, тіліңізді қысқартыңыз!" деп айтқан. 

Әдеп жөніндегі кеңесте Арман Сыздықов кінәсін мойындап, бұдан былай осындай әрекетті қайталамауға уәде берді.

Кеңес мүшелері оған қызметтік әдеп нормаларын сақтау қажеттігін еске салып, бірауыздан Ертіс ауданының әкімі Арман Сыздықовқа қатаң сөгіс түрінде тәртіптік жаза беруді ұсынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапты
Қоғам
19:03, Бүгін
Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапты
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
Қоғам
18:35, Бүгін
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
Абай облысындағы жол апаты: зардап шеккен балалардың жағдайы туралы не белгілі
Қоғам
18:26, Бүгін
Абай облысындағы жол апаты: зардап шеккен балалардың жағдайы туралы не белгілі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: