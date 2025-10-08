#Қазақстан
Қоғам

Оқиға орнынан жасырынған: Павлодар облысында адам қаққан жүргізушілер ұсталды

Оқиға орнынан жасырынған: Павлодар облысында адам қаққан жүргізушілер ұсталды

08.10.2025 19:22
Павлодар облысында жол-көлік апатынан зардап шеккен ер адам бірден оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Алдын ала деректер бойынша, 6 қазан күні Ақсу қаласында ВАЗ-21213 автокөлігінің жүргізушісі жолдан өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні қағып кеткен.

Одан кейін екінші көлік ВАЗ-21070 жолда жатқан ер адамды басып өтіп, оқиға орнынан ізін суытқан.

"Полиция жол-көлік оқиғасы және оқиға орнынан жасырыну фактілері бойынша қылмыстық іс қозғады. Аталған жол апаты салдарынан жаяу жүргінші көз жұмды. Тәртіп сақшылары жүргізушілерді анықтап, ұстады және полиция бөліміне жеткізді. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталатын болады", - делінген облыстық полиция департаменті таратқан хабарламада.

Полиция департаменті мұндай оқиғалардың алдын алу үшін жол қозғалысына қатысушыларды жылдамдық режимін қатаң сақтауға, әсіресе қозғалысы көп учаскелерде, және көлік құралдарының техникалық жағдайына тұрақты түрде бақылау жасауға үндеді.

Айдос Қали
