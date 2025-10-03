#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Павлодар маңындағы жантүршігерлік жол апатынан екі адам опат болды

Павлодар маңындағы жантүршігерлік жол апатынан екі адам опат болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 19:04 Сурет: unsplash
Павлодар маңындағы жантүршігерлік жол апатында минивэн жылқыны қағып кетті. Екі адам оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Жол-көлік апаты туралы хабарлама 2 қазанда сағат 22:28-де келіп түсті. 

"Ақсу көпірінен кейінгі тасжолдағы жол апатына медициналық бригада тоғыз минутта жетті. Шамамен 45 жастағы ер адамның және 65 жастағы әйел ауыр жарақат алып, қайтыс болды. 40 жастағы жүргізуші түрлі жарақаттармен қалалық №1 ауруханасына жеткізілді", - деп хабарлады облыстық жедел жәрдем станциясының баспасөз қызметі.

Полиция жол апаты фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. 

"Алдын ала мәліметтер бойынша, Атамекен ауылының маңында 17 шақырым жерде "Павлодар-Қызылорда" автожолында Toyota Alphard автокөлігінің жүргізушісі қауіпсіз қозғалыс жылдамдығын таңдамай жылқыға соғылып, соның салдарынан автокөлік кюветке аударылды. Тергеу аясында жылқы иесінің іс-әрекетіне құқықтық баға беріледі", - деп мәлімдеді облыстық полиция департаменті.

Полиция департаменті мұндай оқиғалардың алдын алу үшін жол қозғалысына қатысушыларға жылдамдық режимін, әсіресе көлік көп жүретін жерлерде қатаң сақтау және көлік құралының техникалық жағдайын бақылау маңызды екенін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында екі адамның өлімі тіркелді: полиция күдіктіні іздестіруде
10:53, 30 қыркүйек 2025
Қостанай облысында екі адамның өлімі тіркелді: полиция күдіктіні іздестіруде
Алматы халықаралық матчқа дайын: жүргізушілерге нені білу маңызды
09:57, 30 қыркүйек 2025
Алматы халықаралық матчқа дайын: жүргізушілерге нені білу маңызды
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
19:44, 29 қыркүйек 2025
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: