Сенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Облыстың батысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Семейде 23 тамызда күндіз найзағай ойнап, солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде 35 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қауіпі күтіледі.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 23 тамызда кей уақыттарда найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде найзағай ойнап, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде, шығысында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 23 тамызда түнде найзағай ойнап, күндіз шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде найзағай ойнап, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскеменде 23 тамызда күндіз найзағай ойнап, солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Маңғыстау облысының орталығында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Түнде облыстың оңтүстік-шығысында, күндіз облыстың орталығында шығыстан, оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыстың оңтүстігінде 38 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында, батысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, бұршақ түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда 23 тамызда күндіз найзағай ойнап, төтенше өрт қаупі сақталады.
Астанада 23 тамызда найзағай ойнап, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Таңертең және күндіз Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында найзағай ойнап, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 23 тамызда таңертең және күндіз найзағай ойнап, дауыл тұрады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 23 тамызда таңертең және күндіз найзағай ойнап, шаңды дауыл тқрады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Атырау облысының батысында, солтүстігінде шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз 35 градус қатты ыстық болады деп күтіледі. Облыстың батысында, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Көкшетауда 23 тамызда күндіз найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, күндіз солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда күндіз найзағай ойнап, түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Күндіз Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың шағысында, солтүстігінде оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 20-25 м/с дейін жетеді.
Күндіз Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр жауады, дауыл тұрады, бұршақ түседі, түнде және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, түнде және таңертен облыстың оңтүстігінде, батысында тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 23 тамызда найзғай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Алматы облысының оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында найзағай ойнап, шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 18-23 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматыда 23 тамызда күндіз найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз батыстан жел соғады, екпіні - 15 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта 23 тамызда батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің кей уақыттардағы екпіні 18-23 м/с құрайды. Жоғары өрт қаупі сақталады.
