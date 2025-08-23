#Қазақстан
Қоғам

Алматыда "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатыр

Алматыда Медеу ауданына қарасты "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

23.08.2025 15:42
Алматыда Медеу ауданына қарасты "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға орнында жедел штаб құрылған.

"Өртті сөндіру үшін 3 жауынгерлік учаске ұйымдастырылды. Су үздіксіз жеткізіліп, өрт сөндіру құралдары қосылды", - деп хабарлады департамент.

Барлық жедел қызмет өкілдері оқиға орнында. Жағдай бақылауда.

Бұған дейін еліміздің үш өңірінде өрт қаупінің ең жоғары класы жарияланған еді.

Айдос Қали
