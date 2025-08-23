"Горный гигант" шағын ауданындағы өрт: егжей-тегжей
Алматыда "Горный гигант" ықшамауданындағы өртке қатысты жаңа мәліметтер жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалада жеке үйден басталған өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Кейін от қасындағы ғимараттың шатырын да шарпыған.
Қалалық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндіру жұмыстары кеш хабар түскендіктен қиындаған.
"Өрт сөндірушілер жеткен кезде от әбден күшейіп кеткен. Сонымен қатар ғимараттардың тығыз орналасуы жалынның жылдам таралуына себеп болды", - делінген мәліметте.
Оқиға орнында жедел штаб құрылды, жағдай бақылауда.
Zakon.kz тілшісінің айтуынша, оқиға орнындағы түтін бірнеше шақырымнан көрінеді.
Бұған дейін еліміздің үш өңірінде өрт қаупінің ең жоғары класы жарияланған еді.
