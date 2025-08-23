#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Алматының Медеу ауданындағы өрт сөндірілді

Алматының Медеу ауданындағы өрт сөндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.08.2025 16:35 Сурет: Zakon.kz
Алматының Медеу ауданы"Горный гигант" ықшамауданындағы жеке тұрғын үйде шыққан өрт сөндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт алдын-ала 1000 шаршы метр алаңда сөндірілді.

"Өртті сөндіру хабарламаның кеш жеткеніне байланысты қиындады: өрт сөндірушілер келген кезде өрт әлдеқайда ұлғайған еді. Қосымша қиындықтарды жалынның тез таралуына ықпал еткен жапсарлас салынған ғимараттардың құрылымдық ерекшеліктері тудырды", - делінген хабарламада.

Өрттің себебі анықталып жатыр.

Еске салайық, Алматыда "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатқанын хабарлаған едік.

Zakon.kz тілшісінің айтуынша, оқиға орнындағы түтін бірнеше шақырымнан көрінеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтау әуежайында төтенше жағдай: сәбиімен бірге ұшқан әйел бомба туралы хабарлаған
Қоғам
17:51, Бүгін
Ақтау әуежайында төтенше жағдай: сәбиімен бірге ұшқан әйел бомба туралы хабарлаған
Журналист Айгүл Аханбайқызы өмірден өтті
Қоғам
17:33, Бүгін
Журналист Айгүл Аханбайқызы өмірден өтті
Еліміздің бірнеше өңірінде найзағай ойнап, бұршақ жауады және өрт қаупі бар
Қоғам
17:06, Бүгін
Еліміздің бірнеше өңірінде найзағай ойнап, бұршақ жауады және өрт қаупі бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: