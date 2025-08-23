Алматының Медеу ауданындағы өрт сөндірілді
Алматының Медеу ауданы"Горный гигант" ықшамауданындағы жеке тұрғын үйде шыққан өрт сөндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт алдын-ала 1000 шаршы метр алаңда сөндірілді.
"Өртті сөндіру хабарламаның кеш жеткеніне байланысты қиындады: өрт сөндірушілер келген кезде өрт әлдеқайда ұлғайған еді. Қосымша қиындықтарды жалынның тез таралуына ықпал еткен жапсарлас салынған ғимараттардың құрылымдық ерекшеліктері тудырды", - делінген хабарламада.
Өрттің себебі анықталып жатыр.
Еске салайық, Алматыда "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатқанын хабарлаған едік.
Zakon.kz тілшісінің айтуынша, оқиға орнындағы түтін бірнеше шақырымнан көрінеді.
