Алматыда Көктөбе маңындағы жеке үйде өрт шықты
Сурет: Алматы төтенше жағдайлар департаменті
2025 жылғы 20 қыркүйек күні күндіз Алматының Медеу ауданында Сапарғали Бегалин көшесінде орналасқан жеке үйде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖД мәліметінше, тілсіз жау шаруашылық құрылыстан басталып, жылдам екі қабатты үйдің екінші қабаты мен шатырына тараған.
Оқиға орнына үш өрт сөндіру бөлімшесі, сондай-ақ Төтенше медицина орталығы мен өзара әрекеттесу қызметінің мамандары жетті.
Өртті сөндіру үшін 100 және 200 метр қашықтықтағы гидранттарға қосылған автоцистерналар пайдаланылып, үздіксіз су беру қамтамасыз етілді.
Үй иелерінің айтуынша, өрт кезінде үйдің ішінде ешкім болмаған.
Айта кетейік, бұған дейін 20 қыркүйекте Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы бес күнге созылған өрттің ауыздықталғанын хабарланған едік.
