#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Алматыда Көктөбе маңындағы жеке үйде өрт шықты

Алматыда Көктөбе маңындағы жеке үйде өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 15:40 Сурет: Алматы төтенше жағдайлар департаменті
2025 жылғы 20 қыркүйек күні күндіз Алматының Медеу ауданында Сапарғали Бегалин көшесінде орналасқан жеке үйде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖД мәліметінше, тілсіз жау шаруашылық құрылыстан басталып, жылдам екі қабатты үйдің екінші қабаты мен шатырына тараған.

Оқиға орнына үш өрт сөндіру бөлімшесі, сондай-ақ Төтенше медицина орталығы мен өзара әрекеттесу қызметінің мамандары жетті.

Өртті сөндіру үшін 100 және 200 метр қашықтықтағы гидранттарға қосылған автоцистерналар пайдаланылып, үздіксіз су беру қамтамасыз етілді.

Үй иелерінің айтуынша, өрт кезінде үйдің ішінде ешкім болмаған.

Айта кетейік, бұған дейін 20 қыркүйекте Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы бес күнге созылған өрттің ауыздықталғанын хабарланған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өрттен адамдарды құтқарған астаналық азамат медальмен марапатталды
14:08, Бүгін
Өрттен адамдарды құтқарған астаналық азамат медальмен марапатталды
Мәжілісмендер "Адам саудасына қарсы күрес туралы" заңды жүзеге асырудың алғашқы нәтижелерін талқылады
22:04, 19 қыркүйек 2025
Мәжілісмендер "Адам саудасына қарсы күрес туралы" заңды жүзеге асырудың алғашқы нәтижелерін талқылады
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
20:35, 19 қыркүйек 2025
ҚР ІІМ: Киевте deepfake технологияларын қолданған трансұлттық call-орталық жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: