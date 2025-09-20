#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Бес күн жанған өрт: Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы өрт ауыздықталды

Бес күн жанған өрт: Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы өрт ауыздықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 13:00 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 20 қыркүйекте, Алматы облысындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өрт оқшауланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.

15 қыркүйек күні таңертең Алматы облысы Алатау қаласына қарасты Әли ауылы маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоқыс өртенген.

Алғашқыда түтін жақын маңдағы Өтеген батыр, Байсерке және Әли ауылдарын басып, кейін Алматыға да жетті.

17 қыркүйекте Алматы облысы әкімдігі ауаға жүргізілген санитарлық-эпидемиологиялық мониторингтің нәтижелерін жариялады.

Алатауда жергілікті деңгейдегі техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді.

Айта кетейік, өртті сөндіру жұмыстары 10 метр тереңдікте тліп жатқан от жүктемесі мен жел бағытының өзгеруінен күрделене түсті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы маңындағы полигондағы өрт ауа сапасына әсер етті ме
19:56, 17 қыркүйек 2025
Алматы маңындағы полигондағы өрт ауа сапасына әсер етті ме
Алатаудағы өрт: әкімдік төтенше жағдай жариялауды көздеп отыр
09:49, 17 қыркүйек 2025
Алатаудағы өрт: әкімдік төтенше жағдай жариялауды көздеп отыр
Алматы маңындағы қоқыс полигонындағы өрт: жалынның ауқымы қандай, оны ауыздықтау неліктен қиынға соғуда
16:42, 16 қыркүйек 2025
Алматы маңындағы қоқыс полигонындағы өрт: жалынның ауқымы қандай, оны ауыздықтау неліктен қиынға соғуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: