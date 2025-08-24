БҚО-да полицейлер 1,3 млн теңгенің алаяқтарға аударылуына жол бермеді
Алдын алу шараларын өткізу барысында полиция қызметкерлері қаладағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде терминал жанында тұрып, бір уақытта телефонмен сөйлесіп тұрған ер адамды байқайды. Ер адамның деректерді енгізу кезінде уайымдап, асығыс әрекет етуі күмән тудырған.
Полицейлер араласып, телефонның ар жағында алаяқтар болуы мүмкін екенін түсіндіруге тырысқан. Алайда ер адам ақшаны аударуға табандап тұрып алған. Телефон тұтқасындағы өзін "Тамара" деп таныстырған әйел оған ешкімді тыңдамауға кеңес беріп, бірнеше минуттан кейін "қызы" мен "ұлы" да әңгімеге қосылған.
Кейін белгілі болғандай, бірнеше күн бойы алаяқтар ер адамға телефон шалып, өздерін полиция қызметкерлері ретінде таныстырып, оның жинақтары қауіпте екенін айтып сендірген. Ақшаны "құтқару" үшін оған депозиттен қаражатты шешіп, "қауіпсіз" есепшотқа аудару керек болған.
Полиция қызметкерлерінің дер кезінде әрекет етуінің арқасында 1,3 миллион теңгенің аударылуына жол берілмеді.
Полиция ескерту жасады: құқық қорғау органдарының нағыз қызметкерлері ешқашан ақша аударуды талап етпейді.
"Күмән тудыратын кез келген қоңырау кезінде бірден “102” нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз", - делінген хабарламада.