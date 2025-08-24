#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады

Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 17:25 Сурет: Zakon.kz
Алматының Бостандық ауданында құбырларды ауыстыруға байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шектеу Әбіш Кекілбайұлы көшесінің Байқадамов және Есқараев көшелері арасындағы бөлігінде қолданылады.

Ол 2025 жылғы 24-30 тамыз аралығында күшінде болады.

"Бұл шектеулер жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмыстарды сапалы орындау мақсатында енгізіледі. Маршруттарыңызды алдын ала жоспарлап, уақытша қолайсыздықтарды ескерулеріңізді сұраймыз", - деп хабарлады "Алматы Су" мекемесі.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда су құбырын ауыстыру жұмыстарына байланысты Мыңбаев көшесінің жекелеген бөліктерінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілетінін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
17:58, Бүгін
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Қоғам
16:50, Бүгін
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Қарағанды облысында болған жол апатында үш әйел зардап шекті
Қоғам
16:19, Бүгін
Қарағанды облысында болған жол апатында үш әйел зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: