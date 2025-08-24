Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Сурет: Zakon.kz
Алматының Бостандық ауданында құбырларды ауыстыруға байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шектеу Әбіш Кекілбайұлы көшесінің Байқадамов және Есқараев көшелері арасындағы бөлігінде қолданылады.
Ол 2025 жылғы 24-30 тамыз аралығында күшінде болады.
"Бұл шектеулер жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмыстарды сапалы орындау мақсатында енгізіледі. Маршруттарыңызды алдын ала жоспарлап, уақытша қолайсыздықтарды ескерулеріңізді сұраймыз", - деп хабарлады "Алматы Су" мекемесі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда су құбырын ауыстыру жұмыстарына байланысты Мыңбаев көшесінің жекелеген бөліктерінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілетінін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript