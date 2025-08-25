#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Қоғам

Алматыда тағы бір көшеде қозғалыс 30 тамызға дейін шектеледі

Алматыда тағы бір көшеде қозғалыс 30 тамызға дейін шектеледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 19:41 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 1986 жылы пайдалануға берілген құбыр желісінің жөнделуіне байланысты Пушкин көшесінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы жылу желілері" ЖШС мәліметінше, 26 тамызда сағат 09:00-ден 30 тамызда сағат 19:00-ге дейін Алматыда Пушкин көшесінде Райымбек даңғылынан Токмакская көшесіне дейін оңтүстік бағытта көлік қозғалысы шектеледі.

Сурет: "Алматы жылу желілері" ЖШС

"Жылумен жабдықтау желілерін алдағы жылу маусымына дайындау шеңберінде 1986 жылы пайдалануға берілген магистральдық құбыр учаскесінде жөндеу жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін уақытша шектеулер енгізіледі. Уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұраймыз". "Алматы жылу желілері" ЖШС

Еске салайық, қозғалысты шектеуге қатысты барлық ақпарат Almaty.kz сайтында, @AlmatyJoly Telegram-каналында, аудандық әкімдіктер мен басқармалардың әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ "2GIS" және "Яндекс карталары" сервистерінде орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
БҚО-дағы тапсырыспен кісі өлтіру ісі: Эльвира Еркебаева сот залынан босатылды
Қоғам
21:13, Бүгін
БҚО-дағы тапсырыспен кісі өлтіру ісі: Эльвира Еркебаева сот залынан босатылды
Ақмола облысында заңсыз қайта жабдықталған екі жолаушы автобусы анықталды
Қоғам
20:32, Бүгін
Ақмола облысында заңсыз қайта жабдықталған екі жолаушы автобусы анықталды
Қазақстанның бірқатар өңірінде аптап ыстық, өрт қаупі мен дауылды жел күтіледі
Қоғам
20:06, Бүгін
Қазақстанның бірқатар өңірінде аптап ыстық, өрт қаупі мен дауылды жел күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: