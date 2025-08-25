Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша сараптамалық ұйымдарды аккредиттеу қағидалары өзгерді
Түзетулерге сәйкес, өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қызметін жүзеге асыратын сараптамалық ұйымдарды аккредиттеу азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы арқылы жүргізіледі.
Сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган үш жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығына жолдайды.
Мемлекеттік қызметті алу үшін мынадай құжаттар талап етіледі:
- қызмет алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық өтінім;
- сараптамалық ұйым мамандарының құжат көшірмелері, олар:
- "Өрт қауіпсіздігі" мамандығы бойынша жоғары білімін;
- өзге жоғары білімін және мемлекеттік және (немесе) кәсіби өртке қарсы қызметтерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету функцияларын тікелей орындаумен кемінде бес жыл жұмыс өтілін растайды;
- мамандарды жұмысқа қабылдау туралы еңбек шарттары;
- сараптамалық ұйымға меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі үй-жайға қатысты құжаттардың көшірмелері.
Сонымен қатар, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі, ғимараттың немесе үй-жайдың болуы, қызмет алушы қызметкерлерінің білімі мен еңбек қызметі туралы мәліметтер (қызмет алушы қызметкерлердің жеке сәйкестендіру нөмірлерін көрсеткен жағдайда) көрсетілген ақпаратты қызмет көрсетуші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Қызмет көрсетуші белгіленген мерзімде өтініш берушілерді аттестациялау туралы шешімімен қатар өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қызметін жүзеге асыруға құқық беретін аккредитация аттестатын береді немесе аккредиттеуден бас тарту туралы негізделген шешімін хабарлайды.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
- мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы ұсынған құжаттарда және (немесе) ондағы мәліметтерде жалғандық анықталуы;
- қызмет алушының және (немесе) мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті ұсынылған материалдар мен объектілердің рұқсат беру талаптарына сәйкес келмеуі;
- қызмет алушыға қатысты қызметтің немесе белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болуы.
Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.