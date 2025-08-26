#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

27 тамызда Қазақстанның жеті өңірінде қатты ыстық болады

27 тамызда Қазақстанның жеті өңірінде қатты ыстық болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 17:30 Сурет: Zakon.kz
Сәрсенбі, 2025 жылғы 27 тамызда, Қазақстанның жеті облысында қатты ыстық болады. Бір өңірде ауа температурасы +40°С-қа дейін жетеді. Елдің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Тек батыс пен солтүстікте жаңбыр жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК деректеріне сәйкес, күндіз қатты ыстық күтіледі:

  • Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысында, Алматы облысында, Жетісу облысында – +35…+37°С дейін;
  • Маңғыстау облысында – +38°С дейін;
  • Қызылорда облысында – +40°С дейін.
"Батыс антициклонның әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек батыс пен солтүстікте атмосфералық фронттардың өтуімен найзағайлы жаңбыр жауады, бұршақ түсуі мүмкін. Республика бойынша жел күшейеді, батыс пен оңтүстікте – шаңды дауыл, батыс пен солтүстікте түнде және таңертең – тұман болады", - делінген болжамда.

Сонымен қатар, гидрометорталықтың мәліметінше, кейбір өңірлерде:

  • Жоғары өрт қаупі – Алматы облысында, Ұлытау облысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының шығысында, Атырау облысының оңтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының орталығы мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының батысында, Абай облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында күтіледі;
  • Өте жоғары өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Атырау облысының батысы мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Қарағанды және Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде болжанады.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Қоғам
21:44, 26 тамыз 2025
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
Қоғам
21:01, 26 тамыз 2025
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
Дауылды жел, найзағай, аптап ыстық: 27 тамызда қай өңірлерде ескерту жасалды
Қоғам
20:13, 26 тамыз 2025
Дауылды жел, найзағай, аптап ыстық: 27 тамызда қай өңірлерде ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: