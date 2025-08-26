27 тамызда Қазақстанның жеті өңірінде қатты ыстық болады
Сәрсенбі, 2025 жылғы 27 тамызда, Қазақстанның жеті облысында қатты ыстық болады. Бір өңірде ауа температурасы +40°С-қа дейін жетеді. Елдің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Тек батыс пен солтүстікте жаңбыр жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК деректеріне сәйкес, күндіз қатты ыстық күтіледі:
- Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының батысында, Алматы облысында, Жетісу облысында – +35…+37°С дейін;
- Маңғыстау облысында – +38°С дейін;
- Қызылорда облысында – +40°С дейін.
"Батыс антициклонның әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек батыс пен солтүстікте атмосфералық фронттардың өтуімен найзағайлы жаңбыр жауады, бұршақ түсуі мүмкін. Республика бойынша жел күшейеді, батыс пен оңтүстікте – шаңды дауыл, батыс пен солтүстікте түнде және таңертең – тұман болады", - делінген болжамда.
Сонымен қатар, гидрометорталықтың мәліметінше, кейбір өңірлерде:
- Жоғары өрт қаупі – Алматы облысында, Ұлытау облысында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының шығысында, Атырау облысының оңтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының орталығы мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының батысында, Абай облысының батысы, оңтүстігі мен орталығында күтіледі;
- Өте жоғары өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Атырау облысының батысы мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Қарағанды және Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде болжанады.
