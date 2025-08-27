#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

Таразда жыл соңына дейін 11 шағын футбол алаңшасын салу жоспарланған

Таразда жыл соңына дейін 11 шағын футбол алаңшасын салу жоспарланған, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 11:43 Сурет: Тараз қаласы әкімдігі баспасөз қызметі
Тараз қаласында бүгінде дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамытуға ерекше екпін түсірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі таңда қала аумағында 510 спорт нысаны жұмыс істесе, оның 362-сі "Әулиеата", 148-і "Жібек жолы" ауданында орналасқан.

Биыл шаһарда 11 шағын футбол алаңшасын салу жоспарланған. Қазіргі таңда солардың 5-еуінің құрылысы аяқталса, 6 нысан бойынша жұмыстар әлі де жалғасын табуда.

Бұған қоса ағымдағы жылы 12 спорт алаңшасына қалпына келтіру көзделіп отыр. Оның ішінде Театральная №5, "Мыңбұлақ" шағынауданы, №21, "Қарасу" шағын ауданы, №8, "Алатау" шағынауданы, №35, "Танты" алқабы Маметов көшесі, №1, "Шайқорық" алқабы Қонаев көшесі, №19, "Қоңыртөбе" алқабы Күлтөбе көшесі, № 2, "Ақбұлым" алқабы Сарыбұлақ көшесі, №8 үйлердің аулаларындағы, "Денсаулық" саябағы мен "Қарасай" алқабындағы жұмыстар толығымен аяқталса, "Жайлау" шағынауданы мен №18, "Алатау" шағынауданы, №52 үйлердің аулалары бойынша мердігер анықталып, жөндеу жұмыстары басталды.

Сурет: Тараз қаласы әкімдігі баспасөз қызметі

Сонымен қатар, бұқаралық спортты дамытуға бағытталған ірі жобалардың бірі – "Ұлы Дала" (15) шағынауданындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы. Бұл кешенді салу үшін Ш.Жандарбекова көшесі №31 учаскесінен көлемі 1,1278 гектар жер телімі бөлініп, ағымдағы жылдың І тоқсанында құрылыс жұмыстары басталды. Нысан құрылысы 2026 жылы тәмамдалады деп жоспарлануда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
Қоғам
15:09, Бүгін
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
Шымкентте екі алма бағын салу кезінде 685 млн теңге желге ұшты
Қоғам
14:55, Бүгін
Шымкентте екі алма бағын салу кезінде 685 млн теңге желге ұшты
ІІМ мектептерде жол қозғалысы ережелері бойынша міндетті сабақтар енгізуді ұсынды
Қоғам
14:41, Бүгін
ІІМ мектептерде жол қозғалысы ережелері бойынша міндетті сабақтар енгізуді ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: