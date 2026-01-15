Алматыда спортпен айналысатындардың саны миллионға жуықтады
Бұқаралық спорттың дамуы мен халықтың қамтылуының артуы
2025 жылдың қорытындысы бойынша Алматыда дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын тұрғындар саны едәуір өскен. 2024 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 40%-дан 42%-ға дейін өсіп, 955 мың адамға жетіп отыр, оның 325 мыңы – балалар екен. Осылайша, қала Туризм және спорт министрлігі белгілеген индикаторға қол жеткізді.
2025 жылдың басынан бері Алматыда 3 000-нан астам спорттық-бұқаралық іс-шара өтіп, 380 мыңнан астам адамды қамтыған. Қала тұрғындары белсенді болып, дене шынықтыруға ден қоя бастаған.
Халықаралық турнирлер мен студенттік спорт
2025 жылы Алматы 35 ірі халықаралық спорттық жарыс өтті.
Олардың қатарында Almaty Marathon, ATP-250 Almaty Open, үстел теннисінен WTT Contender, шахматтан әлем чемпионаты, дзюдодан Азия кубогы мен басқа да беделді жарыстар бар.
Маңызды жаңалықтың бірі – 2025 жылы алғаш рет іске асырылған студенттік лига. Жобаға 35 жоғары оқу орны, 108 команда мен шамамен 1 500 студент қатысты. Жарыс футбол, волейбол және баскетбол бойынша өтіп жатыр, биылдан бастап бағдарламаға жеңіл атлетика да енді.
Балалар спорты мен футболды дамыту
2023 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан "Балалар Футбол Лигасы" жобасы да жұмысын жалғастырып жатыр. Қазір лига 320 команда мен 7-15 жас аралығындағы 8 мыңнан астам баланың басын қосқан. Бұл жоба қаладағы спорт мектептері мен академиялардың дарынды жас футболшыларды іріктейтін алаңына айналды.
Халықаралық имидж бен ірі іс-шаралар
Өткен жыл Алматының халықаралық имиджін нығайту тұрғысынан да маңызды болды. "Қайрат" футбол клубы УЕФА Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шықса, "Қайрат" футзал клубы турнирдің 1/4 финалына дейін жетті. Қаланың Орталық стадионында Чемпиондар лигасының матчтары, сондай-ақ әлемдік жұлдыздардың концерті өтті. Бұл Алматының халықаралық іс-шаралар өткізуге дайын екенін көрсетті.
Әлеуметтік жобалар мен қысқы инфрақұрылым
Былтыр қараша айынан бастап қалада "Спорт – достық алаңы" жобасы жүзеге асырыла бастады. Екі ай ішінде Алматының барлық ауданында 86-дан астам іс-шара өтіп, шамамен 7 500 тұрғынды қамтыды.
2025-2026 жылдардағы қысқы маусымда Алматыда қаланың сегіз ауданында орналасқан 21 мұз айдыны анықталды. Оның ішінде 11 ашық әлеуметтік мұз айдыны мен инвесторлар есебінен жұмыс істейтін 10 нысан бар.
Сөз соңында Дархан Нұрханұлы бұқаралық спортты дамыту, кәсіби спортшыларды қолдау мен қолжетімді спорттық инфрақұрылым қалыптастыру Алматы қаласы Спорт басқармасының басты міндеті болып қала беретінін атап өтті.