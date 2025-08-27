#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

ІІМ мектептерде жол қозғалысы ережелері бойынша міндетті сабақтар енгізуді ұсынды

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 14:41 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитетінің (ӘПК) төрағасы Қайсар Сұлтанбаев 2025 жылдың 27 тамызында Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте елдегі жол-көлік апаттарынан болатын өлім-жітімді қалай азайтуға болатынын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі

Қайсар Сұлтанбаев Қазақстанда басқа елдермен салыстырғанда балаларға жол қозғалысы ережелерін жеткілікті үйретпейтінін атап өтті.

«Ішкі істер министрлігі мектеп бағдарламаларында жол ережелері бойынша сабақтарды жеке міндетті пән ретінде енгізуді ұсынады. Мұндай сабақтар арқылы жолдарда заңға бағынатын мінез-құлық нормаларын сіңіріп, өзі жүргізуші болған кезге дейін есейген сайын жол қауіпсіздігіне жағымды әсер етеді», - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.

ӘПК басшысы жыл басынан бері жол-көлік апаттарында 176 бала қаза болғанын хабарлады.

"Зардап шеккен балалардың жартысынан астамы жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғаны – жаяу жүргінші, велосипедші, самокат және мопед жүргізушісі. Көп жағдайда қаза болған балалар ересектер тарапынан тасымалдау кезінде көлік ішінде балаға арналған қауіпсіздік құрылғыларын немесе қауіпсіздік белдіктерін қолданбаған". Қайсар Сұлтанбаев

Еске салсақ, 2025 жылғы 19 тамызда Абай облысында жантүршігерлік жол апаты болды. Онда 55 жастағы Toyota жүргізушісі рөлге ие бола алмай, үй қақпасының жанында, жолдан он метр қашықтықта тұрған алты баланы қағып кеткен. Салдарынан екі бала оқиға орнында көз жұмды, біреуі – ауруханаға бара жатқан жолда қайтыс болды. Көмек көрсету үшін Астана қаласынан Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен дәрігерлер облысқа жеткізілді. Кейіннен белгілі болғандай, қайтыс болған үш баланың жасы – 2 мен 7 жас аралығында. Тағы 6-9 жас аралығындағы үш бала жарақат алып, дәрігерлердің бақылауында жатыр, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
Қоғам
15:09, Бүгін
Мемлекеттік тіл, Конституция және ел тарихы: Қазақстан азаматтығын алу үшін тестілеу күні жарияланды
Шымкентте екі алма бағын салу кезінде 685 млн теңге желге ұшты
Қоғам
14:55, Бүгін
Шымкентте екі алма бағын салу кезінде 685 млн теңге желге ұшты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: