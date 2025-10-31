Алматы облысының тұрғыны бір пәтерге 154 шетелдікті тіркеген
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 31 қазанда ҚР Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитетінің төрағасы Аслан Аталықов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте бір мекенжай бойынша жалған тіркеу жағдайлары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, биыл қазақстандықтар мен шетелдіктердің жалған тіркеуі ең көп анықталған өңірлер — республикалық маңызы бар үш қала.
"Биылғы жылы елімізде мыңнан астам пәтерде шамамен 70 мың адам тіркелгені анықталды. Кейін мұндай тіркеулердің бәрі жойылып, азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы, жыл басынан бері тіркеусіз тұрғаны үшін 14,6 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деді Аталықов.
Оның айтуынша, кей жағдайларда бір мекенжай бойынша ондаған, тіпті жүздеген адамның заңсыз тіркелгені анықталады.
"Мысалы, Алматы облысында бір азаматша бір пәтерге бірден 154 шетел азаматын тұрақты тұруға тіркеп қойған", – деді ол.
Аслан Аталықовтың сөзінше, мұндай заңбұзушылықтардың алдын алу мақсатында заңнамаға түзетулер енгізіліп жатыр. Атап айтқанда, шетел азаматтары үшін де жалған тіркеу және тіркеу мекенжайында тұрмау фактілері бойынша әкімшілік жауапкершілік енгізіледі.
Негізгі шаралар мен санкциялар:
- Тіркеусіз болу мерзімін асырып жіберу – Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-бабының 1-бөлігіне сәйкес, ескерту жасау немесе 15 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) дейін айыппұл салу қарастырылған.
- Визада, уақытша тұруға рұқсатта немесе тіркеу құжаттарында көрсетілген мекенжайда тұрмау (5 күннен астам мерзімге) – 517-баптың 1-1-бөлігіне сәйкес, 15 АЕК көлемінде айыппұл салынады.
Осылайша, ІІМ жалған тіркеу фактілеріне қарсы күресті күшейтіп, тіркеу ережелерін бұзған қазақстандықтар мен шетелдіктерге жауапкершілікті күшейтуді көздеп отыр.
