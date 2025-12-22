Қазақстандықтар үшін жеке куәлік 2026 жылдан бастап тегін болады
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) Көші-қон қызметі комитетінің төрағасы Аслан Аталықов 2025 жылғы 22 желтоқсанда жеке куәліктерге қатысты жағымды жаңалық жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ баспасөз қызметіне берген сұхбатында ол 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан азаматтары жеке куәлікті алғашқы берілгенде және мерзімі біткеннен кейін ауыстырғанда тегін алатынын айтты.
"Бұл ІІМ бастамасымен енгізілген ерекше тәжірибе құжат алу процесін жеңілдетуге және азаматтарға түсетін қаржылық жүктемені азайтуға бағытталған. Алғашқы жеке куәліктер алғаш рет берілгенде тегін болады. Сондай-ақ, жеке куәлікті мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыру кезінде де мемлекеттік баж алынбайды", – деді Аслан Аталықов.
Оның мәліметінше, биылдың басынан бері Көші-қон қызметі комитеті мынадай құжаттарды шығарған:
- 1,9 млн жеке куәлік;
- 1,1 млн Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;
- 303 мың балалар паспорты.
Қазақстан паспортының күші және қазақстандықтар қанша елге визасыз бара алатыны туралы ақпаратты осы жерден білуге болады.
