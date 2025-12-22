#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Қоғам

Қазақстандықтар үшін жеке куәлік 2026 жылдан бастап тегін болады

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) Көші-қон қызметі комитетінің төрағасы Аслан Аталықов 2025 жылғы 22 желтоқсанда жеке куәліктерге қатысты жағымды жаңалық жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ баспасөз қызметіне берген сұхбатында ол 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан азаматтары жеке куәлікті алғашқы берілгенде және мерзімі біткеннен кейін ауыстырғанда тегін алатынын айтты.

"Бұл ІІМ бастамасымен енгізілген ерекше тәжірибе құжат алу процесін жеңілдетуге және азаматтарға түсетін қаржылық жүктемені азайтуға бағытталған. Алғашқы жеке куәліктер алғаш рет берілгенде тегін болады. Сондай-ақ, жеке куәлікті мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыру кезінде де мемлекеттік баж алынбайды", – деді Аслан Аталықов.

Оның мәліметінше, биылдың басынан бері Көші-қон қызметі комитеті мынадай құжаттарды шығарған:

  • 1,9 млн жеке куәлік;
  • 1,1 млн Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;
  • 303 мың балалар паспорты.

Қазақстан паспортының күші және қазақстандықтар қанша елге визасыз бара алатыны туралы ақпаратты осы жерден білуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Төтеншеліктер жолда қалған шетелдіктерге көмек көрсетті
10:55, Бүгін
Төтеншеліктер жолда қалған шетелдіктерге көмек көрсетті
Қазақстан паспортының күші: азаматтар қандай елдерге визасыз бара алады
10:00, Бүгін
Қазақстан паспортының күші: азаматтар қандай елдерге визасыз бара алады
Қазақстанда 660 мыңнан астам шетелдік уақытша тұрып жатыр
16:00, 31 қазан 2025
Қазақстанда 660 мыңнан астам шетелдік уақытша тұрып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: