Қазақстан паспортының күші: азаматтар қандай елдерге визасыз бара алады
Ол бұл туралы 22 желтоқсанда ІІМ РК баспасөз қызметіне берген сұхбатында айтты:
"2025 жылы қазақстандық паспорт әлемдік рейтингте өз позициясын нығайтты: қазақстандықтар 79 елге визасыз бара алады. Орталық Азия елдері арасында Қазақстан көшбасшы позицияда тұр, алдыңғы қатарда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түрікменстаннан озып отыр. Рейтингтің көшбасшылары – Сингапур (193 бағыт), Жапония мен Оңтүстік Корея (әрқайсысы 190 бағыт)".
Аталықовтың айтуынша, осы жылдың 30 тамыз бен 15 қыркүйек аралығында өткізілген авиациялық қауіпсіздік кешенді аудиті көрсеткендей, Қазақстан паспорттарының ICAO халықаралық стандарттарына сәйкестік деңгейі 95,7% құрап, бұл әлемдік орташа көрсеткіштен (72%) және Еуропа елдерінің деңгейінен (87,9%) әлдеқайда жоғары.
"Бұл паспортты жалған шығарудан қорғаудың жоғары деңгейін дәлелдейді", – деді ол.
Сонымен қатар, комитет төрағасы Қазақстан паспортының дизайнына қандай жаңа элементтер енгізілгенін айтып берді:
"Бұдан былай 3 шілдеден бастап жаңа үлгідегі құжаттарды іске қостық. Қорғаныс деңгейін арттырдық. Соңғы үлгіде барс бейнесі және бірнеше басқа қорғаныс элементтері енгізілді, бұл жалған құжаттарды анықтауға мүмкіндік береді", – деп нақтылады Аталыков.
Сондай-ақ, ол барс бейнесі неге таңдалғанын түсіндірді:
"Барыс – еліміздің символы, күштің белгісі. Бүгінгі таңда біздің паспорттың "күші" өте жоғары", – деді Аталықов.
Сонымен қатар, комитет төрағасының айтуынша, Қазақстанда қызметкерлердің үйге барып құжат рәсімдеу қызметі бар.
"Біздің қызметкерлер кішкентай сөмкелерімен, ішінде компьютер, фотоаппарат, қолтаңба үшін стилустар бар құралдарымен азаматтардың үйіне барып құжат рәсімдейді. Негізінен бұл қызмет қарт адамдарға арналған. Биыл құжатталған ең қарт қазақстандық – 1915 жылы туған азамат. Ол Қостанай облысының тумасы, Қостанай қаласында тұрады. Сонымен қатар оның құрдасы – 1915 жылы туған Ақтөбе облысының тумасы. Адамдарға 110 жасқа таяу. Құдай оларға әлі де денсаулық берсін", – деді комитет төрағасы.
Ол ІІМ Қазақстанда құжат рәсімдеуді цифрландыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізіп жатқанын еске салды:
"Паспорттарды электронды рәсімдеу енді тек ел ішінде ғана емес, сонымен қатар шетелде – әлемнің 71 еліндегі 99 консулдық мекемеде де қолжетімді. Шетелдегі қазақстандықтар паспортты бұрынғы 6 ай орнына 30 күн ішінде ала алады. Құжаттарды беру процесін цифрландыру және жеңілдету жұмысы азаматтарға қолайлы болу үшін жалғастырылады", – деді Аталықов.
Жыл басынан бері Көші-қон қызметі комитеті мынадай құжаттарды шығарды:
- 1,9 млн жеке куәлік;
- 1,1 млн Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;
- 303 мың балалар паспорты.
2025 жылғы 17 желтоқсанда шетелге кеткен және сол елде тұрақты тұратын қазақстандық азаматтардан құжат қабылдау ережелері өзгергені белгілі болды.