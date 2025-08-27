ІІ Абдалла: Иорданиялық компаниялар Қазақстан нарығына инвестиция салуға ниетті
"Қазақстан өңірде алғаш рет Ұлттық банктің цифрлық валютасын, яғни, цифрлық теңгені енгізді. Біз елімізді ЖИ-ге бағдарланған мемлекетке айналдыру үшін Халықаралық жасанды интеллект орталығын құрдық. Инкубация мен акселерация бағдарламалары арқылы Орталықты стартаптармен интеграциялаудың нақты жоспары жасалды. Бұдан бөлек, таяуда Үкіметтің, ғылым мен бизнестің стратегиялық қажеттіліктеріне арналған қуатты Суперкомпьютер кластері іске қосылды. Сонымен қатар біз цифрлық егемендігімізді қамтамасыз ету үшін Үлкен тілдік модельді (LLM) белсенді түрде дамытып жатырмыз. Бұл бастамалар әлемдік жасанды интеллект кеңістігіндегі Қазақстанның технологиялық өркендеуін жеделдетіп, позициясын нығайтады. Осы ретте Astana Hub пен King Hussein Business Park арасында серіктестік орнату ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, стартаптар, техникалық білім мен басқа да көптеген салада ынтымақтастықты дамытуға септігін тигізеді", - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев иорданиялық кәсіпкерлерді "Астана" халықаралық қаржы орталығымен серіктестіктің тың мүмкіндіктерін қарастыруға шақырды. Мемлекет басшысы АХҚО Нью-Йорк, Лондон, Дубай және Сингапурдың озық тәжірибесіне негізделген инвестиция мен инновация тартудың бірегей орталығына айналғанын айтты.
"Біздің Орталық салықтық, визалық және еңбек саясатындағы жеңілдіктер арқылы инвестиция тартуға қажетті барлық жағдайды жасайды. АХҚО әр инвесторға жекелей қолдау көрсетіп, британ құқығына негізделген сот жүйесін, сондай-ақ ислам қаржы өнімдерінің кең спектрін ұсынады. Бүгінде Орталықта әлемнің 85 елінен 4200-ден астам компания тіркелген. Иордания компанияларын да АХҚО-ның белсенді қатысушысы болуға шақырамыз", - деді Президент.
Мемлекет басшысының пікірінше, форумда қол жеткізілген байланыстар өзара инвестиция, инновация және орнықты даму салаларын ілгерілетуге мүмкіндік береді.
"Ұлы Мәртебелі Корольдің Қазақстанға жасаған сапарына тағы да шынайы ризашылығымды білдіремін. Бұл – біз үшін зор құрмет. Аталған сапар – тығыз серіктестігіміз бен риясыз достығымыздың көрінісі. Кеше маған Өзіңізді досым, тіпті, бауырым деп атауға келісім бердіңіз. Бұл мен үшін үлкен мәртебе әрі артықшылық. Қымбатты бауырым, Сіздің арқаңызда Иордания бізге етене жақын елге айналды. Халықтарымыз мәңгіге дос, бауырлас әрі сенімді серіктес болып қалатынына нық сенімдімін", – деді Мемлекет басшысы.
Иордания Королі ІІ Абдалла бизнес-форум жұмысына қатысушыларға ризашылығын жеткізді.
Ол бүгінгі пікір алмасулар экономикалық ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге мүмкіндік беретінін айтты.
"Бұл форум Сіздердің компанияларыңыз бен мекемелеріңіз үшін бірлескен кәсіпорындар құруға және экономиканың орнықты өсуіне инвестиция тартуға арналған бағыттарды зерделеуге жол ашады деп ойлаймын. Біздің Үкімет пен Сауда-өнеркәсіп палатасы бүгінгі диалогты нақты жүзеге асыру үшін жұмыс істейді. Орайлы сәтті пайдалана отырып, қазақстандық серіктестерімізді Иорданияға шақырамын. Сол арқылы біздің ұсыныстарымызбен таныса аласыздар. Өз кезегінде иорданиялық компаниялар қарқынды дамып келе жатқан Қазақстан нарығына инвестиция салуға ниетті. Осы форумда айтылған бастамалардың нақты жобаларға айналып, ұзақ мерзімді серіктестікке ұласуына бірлесе атсалысайық", - деді Король ІІ Абдалла.