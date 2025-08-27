#Қазақстан
Оқиғалар

ІІ Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевты Иорданияның жоғары орденімен наградтады

ІІ Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевты Иорданияның жоғары орденімен наградтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 14:02 Сурет: akorda.kz
Иордания Королі ІІ Абдалла Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Иордан Хашимит Корольдігінің "Әл-Нахда" жоғары орденін тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Король Мемлекет басшысының Иордания мен Қазақстан арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайту ісіне елеулі үлес қосқанын атап өтті.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Корольдіктің жоғары мемлекеттік наградасымен марапаттағаны үшін ІІ Абдалла бен әл-Хусейнге және достас иордан халқына алғыс айтты.

"Ұлы Мәртебелі, Сізді аса көрнекті мемлекет қайраткері әрі көшбасшы ретінде бағалаймын. Сондықтан бұл марапатты Өзіңізге деген шынайы құрметпен қабыл аламын. Осы айтулы оқиғаны Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігінің арасындағы өзара сенімге негізделген ынтымақтастықтың символы санаймын. Біз ықпалдастығымыздың жаңа көкжиегі белгіленген бүгінгі келіссөздердің қорытындысына баса мән береміз. Осынау маңызды сапардың нәтижесі серіктестікті одан әрі нығайтуға тың серпін береді деп сенемін. Елдеріміз арасындағы конструктивті диалог пен тығыз қарым-қатынас алдағы уақытта да кеңейе бермек. Бұл жаңа бағыттарды қамтып, екіжақты әріптестіктің дамуына ғана емес, өңірлік және жаһандық тұрақтылыққа да ықпал етеді деп ойлаймын", – деді Мемлекет басшысы.

Бұған дейін Ақордада Иордания королі II Абдалла бен әл-Хусейнді салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өткенін жазғанбыз. Одан кейін мемлекет басшылары шағын құрамда келіссөз жүргізді. Артынша, кеңейтілген құрамда келіссөз өтті.

