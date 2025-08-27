#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды

Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 19:50 Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Бүгін, 2025 жылғы 27 тамызда Қазақстанда жаңа ұлттық экономика вице-министрі тағайындалғаны белгілі болды. Бұл қызметке Ерлан Сағынаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Ерлан Ермекұлы Сағынаев ұлттық экономика вице-министрі қызметіне тағайындалды", - деп хабарлады Үкіметтің баспасөз қызметі.

Ерлан Сағынаев 1978 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін, Солтүстік Қазақстан заң академиясын және Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген.

Еңбек жолын 1999 жылы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Салық комитетінде бастаған.

Әр жылдары ауданның Салық комитеті төрағасының орынбасары, ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық департаменттері мен орталық аппараттарындағы салалық басқармалар басшысы қызметтерін атқарды.

2008–2021 жылдары Маңғыстау, Қарағанды, Қостанай және Атырау облыстары бойынша салық департаменттері басшысының орынбасары болып жұмыс істеді.

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Салық және кеден саясаты департаментінің директоры қызметін атқарды.

Айдос Қали
