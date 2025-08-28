#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Қызылорда облысының әкімі Шиелідегі теміржол вокзалының күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты

Қызылорда облысының әкімі Шиелідегі теміржол вокзалының күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 13:13 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Қызылорда облысы әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары Наурызбай Байқадамов, Руслан Рүстемов, Мұрат Әбенов, Мұрат Ергешбаев және жауапты сала басшыларымен бірге Шиелідегі теміржол вокзалын күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шиелі теміржол вокзалы да – 1904 жылы салынған тарихи нысан, күрделі жөндеу жұмыстары 2012 жылы жасалған. Бүгінде 13 жұп пойызына, тәулігіне 163 жолаушыға қызмет көрсетеді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Өткен жылы Шиелі ауданы әкімдігі жолаушылар платформасының кіреберісіне қақпа салып, бұрынғы су мұнарасын жөндеді, 8 жарықшам, 10 орындық, 10 қоқыс жәшігі қойылды.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Жоба-сметалық құжаттамасы әзірленіп, сараптаманың оң қорытындысы алынды. Мердігер мекеме "Дәнекер" ЖШС ғимараттың ішкі және қасбетін қаптау жұмыстарын қолға алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды
Қоғам
13:52, Бүгін
Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды
Кеншілерге Тоқаевтың атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Қоғам
13:22, Бүгін
Кеншілерге Тоқаевтың атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Қарағандыда полиция травматикалық тапаншаны жасырмақ болған жүргізушіні ұстады
Қоғам
13:04, Бүгін
Қарағандыда полиция травматикалық тапаншаны жасырмақ болған жүргізушіні ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: