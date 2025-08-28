Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды
Zakon.kz хабарлағандай, екі қазақстандық әйел 1 миллиард теңгеден астам сомаға жасалған алаяқтық үшін ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.
2025 жылғы 28 тамызда Астана қаласының прокуратурасы екі таныстың бірнеше жыл бойы мемлекеттік бағдарлама түрінде алаяқтықпен айналысқанын мәлімдеді.
"Олар кеңсе жалдап, әрекет етуші ЖШС-нің реквизиттерін пайдаланып, жалған келісімшарттар жасасып, азаматтарды Астана мен Алматы қалаларынан жеңілдетілген шарттармен элиталық тұрғын үй алып береміз, мемлекеттік бағдарлама арқылы несие немесе қарыз рәсімдеп береміз деп алдаған. Осының нәтижесінде 150 жәбірленушіге жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден астам материалдық шығын келтірілді", – делінген прокуратура хабарламасында.
Сот үкімімен, жеңілдететін мән-жайлар ескеріліп, ауырлататын мән-жайлардың болмауына байланысты, екі әйелдің әрқайсысы 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды.
Келтірілген материалдық шығын сот үкімімен өтеуге міндеттелді.
Үкім заңды күшіне енді.
Айта кетейік, бұған дейін Семей қаласында алаяқтықпен айналысқан көпбалалы, жүкті әйел де сотталып, түрмеге қамалған болатын.
