#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz хабарлағандай, екі қазақстандық әйел 1 миллиард теңгеден астам сомаға жасалған алаяқтық үшін ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.

2025 жылғы 28 тамызда Астана қаласының прокуратурасы екі таныстың бірнеше жыл бойы мемлекеттік бағдарлама түрінде алаяқтықпен айналысқанын мәлімдеді.


"Олар кеңсе жалдап, әрекет етуші ЖШС-нің реквизиттерін пайдаланып, жалған келісімшарттар жасасып, азаматтарды Астана мен Алматы қалаларынан жеңілдетілген шарттармен элиталық тұрғын үй алып береміз, мемлекеттік бағдарлама арқылы несие немесе қарыз рәсімдеп береміз деп алдаған. Осының нәтижесінде 150 жәбірленушіге жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден астам материалдық шығын келтірілді", – делінген прокуратура хабарламасында.

Сот үкімімен, жеңілдететін мән-жайлар ескеріліп, ауырлататын мән-жайлардың болмауына байланысты, екі әйелдің әрқайсысы 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды.

Келтірілген материалдық шығын сот үкімімен өтеуге міндеттелді.

Үкім заңды күшіне енді.

Айта кетейік, бұған дейін Семей қаласында алаяқтықпен айналысқан көпбалалы, жүкті әйел де сотталып, түрмеге қамалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Қоғам
19:33, Бүгін
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Қоғам
19:28, Бүгін
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Қоғам
19:12, Бүгін
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: