#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен астаналық тұрғын ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
Астанада 51 жастағы әйел ірі көлемдегі алаяқтыққа күдікті ретінде қамауға алынды

Астана қаласында Сарайшық аудандық полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері 51 жастағы әйелді алаяқтық жасады деген күдікпен ұстады.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті азаматтарға тұрғын үйді нарықтағы бағадан төмен бағада рәсімдеуге көмектесемін деп сендірген. Осы уәдені пайдаланып, ол жәбірленушілердің сеніміне кіріп, алдау арқылы олардың қаржысын иемденген.

Қазіргі таңда келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 9 миллион теңгеден асады. Құқық қорғау органдары жүргізген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде күдіктінің алаяқтықтың 60-қа жуық эпизодына қатысы бары анықталды.

Ол қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 190-бабы (Алаяқтық) бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарға тұрғын үй сатып алу немесе өзге де ірі мәмілелер кезінде барынша сақ болуды ескертеді. Күмәнді ұсыныстарға алданып қалмау үшін полиция келесі кеңестерді ұсынады: тек ресми тіркелген риэлторлық компаниялардың қызметіне жүгіну; келісімшарттарды мұқият тексеру; алдын ала ақша төлеуден бас тарту.

Құқық қорғау органдарының айтуынша, сақтық танытып, мәмілелерді заң аясында рәсімдеу – қаржыңызды қорғаудың басты кепілі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Қоғам
19:33, Бүгін
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Қоғам
19:28, Бүгін
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Қоғам
19:12, Бүгін
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: