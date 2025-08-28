Алматы әуежайында қол жүгін тексеруге қатысты жаңа ережелер енгізілді
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен авиациялық қауіпсіздік ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа авиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес, еліміздің барлық әуежайы, соның ішінде Алматы халықаралық әуежайы да әуе кемесімен тасымалдауға тыйым салынған заттарды сақтау тәжірибесін тоқтатады.
Алматы әуежайы баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған өзгерістер авиациялық қауіпсіздік жүйесін халықаралық тәжірибе мен стандарттарға сәйкестендіру, сондай-ақ жолаушыларға қызмет көрсету процесін оңтайландыру және қауіпсіздік рәсімдерін жеделдету мақсатында қабылданды.
"Қол жүгінде көлемі 100 мл-ден асатын сұйықтықтарды, аэрозольдерді және гельдерді, сондай-ақ басқа да қауіпті заттарды алып жүруге тыйым салынады. Бұдан бөлек, авиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес, зауыттық қаптамасы жоқ өнімдерді де азаматтық әуе кемелерінде тасымалдауға болмайды. Мұндай заттар тексеру барысында алынып, кейін белгіленген тәртіппен жойылады", - делінген хабарламада.
Ұшақта тасымалдауға тыйым салынған заттардың толық тізімін alaport.com сайтынан табуға болады.
Тәркіленген немесе авиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін заттарды жолаушылар шығарып салушы азаматтарға қалдыра алады.
"Қауіпсіздік талаптарымен алдын ала танысу жолаушыларға тыйым салынған заттардың алуға жол бермеуге, сондай-ақ бақылау рәсімдерінен жылдам әрі ыңғайлы өтуге мүмкіндік береді".Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі
