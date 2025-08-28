#Қазақстан
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды

Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 21:10 Сурет: Instagram/almatinec_live
Instagram желісінде ерекше кадр пайда болды: Renault маркалы автокөлік Кіші Алматы өзенінің арнасында тұрып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Суреттерден көліктің артқы бөлігі суға батып, алдыңғы бөлігі жағалауда тұрғанын көруге болады.

Автордың айтуынша, оқиға Алматыдағы ескі Тереңқұрдан төменірек жерде болған. Пікірлерде желі қолданушылары көліктің өзенге қалай тап болғанын болжауға тырысқан.

Zakon.kz жолдаған ресми сауалға Алматы полиция департаменті түсінік берді.

Көліктік қызметтің кезекші бөлімі хабарлағандай, бұл жол-көлік оқиғасы Алматының

Медеу ауданында болған. Renault жүргізушісі көлік ішінде болмаған және оның өздігінен қозғалып кетпеуін қамтамасыз ететін шаралар қабылдамаған.

Салдарынан көлік Коперник көшесі бойымен солтүстік бағытта төмен қарай сырғып, Кіші Алматы өзенінің қоршауына соғылған. Абырой болғанда, зардап шеккендер жоқ.

Қазір оқиғаны Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері тексеріп жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Қоғам
22:15, 28 тамыз 2025
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Қоғам
20:49, 28 тамыз 2025
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Алматылықтарды Есентай өзенінің түсі алаңдатып қойды
Қоғам
20:28, 28 тамыз 2025
Алматылықтарды Есентай өзенінің түсі алаңдатып қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
