Қоғам

Қазақстан мен Сингапур қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қояды

Президент 2025 жылғы 25 тамызда "Қазақстан Республикасы мен Сингапур Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қою туралы" жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент 2025 жылғы 25 тамызда "Қазақстан Республикасы мен Сингапур Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісімге қол қою туралы" жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлық мәтінінде:

"Қазақстан Республикасы мен Сингапур Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы қоса беріліп отырған Келісім жобасы мақұлдансын", – делінген.

Келісімде көрсетілгендей, көмек келесі әрекеттерді қамтиды:

  • ақпарат пен дәлелдерді алу;
  • тұлғалардың куәлік беруі немесе көмек көрсетуі (қажет болған жағдайда бейнеконференция арқылы);
  • қылмыстық құқықбұзушылықтар жасалған кезде пайдаланылған немесе алынған мүлікті, оның ішінде ақшалай қаражатты тәркілеу немесе меншік құқығынан айыру, сондай-ақ мүлікке тыйым салу;
  • тінту және алу шараларын жүргізу;
  • адамдардың орналасқан жерін анықтау және тұлғасын сәйкестендіру;
  • процестік құжаттарды табыстау.

Сонымен қатар, көмек мынадай әрекеттерді қамтымайды:

  • адамды экстрадициялау мақсатында ұстау немесе қамауға алу;
  • қылмыстық істер бойынша сот шешімдерін орындау немесе сұратушы тараптың үкімдерін орындау (осы Келісімде көзделген және сұратушы тараптың заңнамасымен рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда);
  • сотталған адамдарды жазасын өтеу үшін беру;
  • қылмыстық істер бойынша қылмыстық қудалауды беру.

Сондай-ақ, барлық сұраулар жазбаша түрде жасалуы тиіс екені көрсетілген, ал түпнұсқасы Сұратылатын Тарапқа жіберілуі қажет. Көмек көрсету туралы сұраудың цифрлық көшірмесі бір мезгілде электрондық байланыс арналары арқылы жіберілуі мүмкін.

Көмек көрсету туралы сұрау мыналарды қамтуы тиіс:

  • сұралған көмектің мақсаты мен сипатын;
  • сұрауды бастаған органның атауын;
  • сұраудың қылмыстық іс бойынша жолданғанын растайтын мәліметтерді;
  • қылмыстық істің қазіргі мәртебесінің сипаттамасын, сондай-ақ қылмыстық құқықбұзушылыққа қатысты мән-жайлар мен ұлттық заңнаманың қысқаша мазмұнын;
  • Сұраушы Тараптың ұлттық заңнамасының мәтінін, онда көрсетілген қылмыстық құқықбұзушылық пен оған қолданылатын жаза сипатталған;
  • мүмкіндігінше, сұрауда көрсетілген адамдар туралы — олардың жеке басы, азаматтығы және орналасқан жері, соның ішінде қылмыстық құқықбұзушылық жасады деп күдікке ілінген тұлғалар туралы ақпаратты;
  • сұрауды орындау кезінде Сұраушы Тарап ұстануы қажет кез келген нақты рәсімдер мен талаптар туралы толық ақпаратты, оның ішінде ақпарат, дәлелдемелер, құжаттар немесе заттардың қандай түрде берілуі тиіс екені жөніндегі мәліметтерді;
  • құпиялықты сақтау туралы талапты және оның себептерін;
  • сұрауды мүмкіндігінше орындау қажет мерзімді;
  • сұраудың орындалуына көмектесетін кез келген басқа ақпаратты.

Құжатта көрсетілгендей, көмек туралы сұраулар Сұратылатын Тараптың ұлттық заңнамасына сәйкес орындалады.

Қазақстан Республикасы атынан Келісімге қол қоюға Бас Прокурор Берік Асылов уәкілетті.

Жарлық 2025 жылғы 25 тамыздан бастап күшіне енді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
