Қоғам

Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр

Жұмабаев көшесі, 23б мекенжайындағы кафе жанында салынған қосалқы нысан сот шешімі бойынша бұзылатын болды, деп хабарлайды қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасы., сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 09:34 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жұмабаев көшесі, 23б мекенжайындағы кафе жанында салынған қосалқы нысан сот шешімі бойынша бұзылатын болды, деп хабарлайды қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасы.

Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) рұқсат құжаттарынсыз, қосалқы нысанды заңсыз салғаны анықталды.

Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданды, кейін істі қаланың әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі Мамандандырылған ауданаралық соты қарады.

2025 жылғы 27 маусымда Маманданыарылған ауданаралық сот меншік иесін кінәлі деп таукып, заңсыз тұрғызылған құрылысты бұзу жөнінде қаулы қабылдады.

Сот қаулысын орындау үшін меншік иесі нысанды өзі бұзып тастады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
