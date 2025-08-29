#Қазақстан
Қоғам

Алматының Алатау ауданында балаларға арналған жаңа ойын алаңы ашылды

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 11:45 Фото: Zakon.kz
Нұркент шағынауданында заманауи балалар ойын алаңын абаттандыру аяқталды.

Жоба "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында Алатау ауданы әкімінің аппараты мен "EL-KZ 2020" ЖШС мердігерлік ұйымының бірлескен күшімен жүзеге асырылды.

Негізгі мақсат – тұрғындарға қауіпсіз әрі жайлы демалыс пен спорт алаңын қалыптастыру.

Алаңда ойын кешендері, спорттық тренажерлер, воркаут-аймақ, әткеншектер мен орындықтар орнатылды. Балалардың қауіпсіздігі үшін жұмсақ тартан жабыны төселіп, жаңа жарық шамдары қойылды. Сондай-ақ демалуға арналған бөлек аймақ жабдықталды.

Қазіргі таңда нысан толық дайын және тұрғындардың пайдалануына ашық. Жергілікті тұрғындар жаңа алаңның отбасылық демалыс орнына айналғанын атап өтуде.


"Ойын алаңы өте әдемі және қолайлы. Балалардың қуанышы ерекше – ойнайды, жүгіріп, әткеншек тебеді. Алдағы уақытта осындай заманауи демалыс орындары ауданда көбейе берсін", – деді "Нұркент" шағынауданының тұрғыны.
