Қоғам

Алматының Алатау ауданында 9 500 орынға арналған бес жаңа мектеп ашылды

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 14:51 Фото: Zakon.kz
Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Алатау ауданының әкімі Данияр Қырықбаев білім беру инфрақұрылымын дамытудың қорытындысын таныстырды.

"Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында ауданда биыл жалпы қуаттылығы 9 500 орын болатын 5 жаңа мектеп ашылды.

Жаңа білім беру мекемелері мына шағынаудандарда жұмыс істейді:

• Теректі – 2 000 орын,

• Самғау – 2 000 орын,

• Қарасу – 2 000 орын,

• Ақбұлақ – 1 500 орын,

• Айгерім – 2 000 орын.

Сонымен қатар Алғабас пен Ғажайып шағынауданында 3 200 орынға арналған 2 000 және 1 200 орындық екі мектептің құрылысы жалғасып жатыр. Құрылыс 2025 жылдың соңында аяқталып қалуы керек.

Қосымша, Зерделі шағынауданында 550 орындық мектеп салынып бітіп қалды. Нысанды келер жылдың ақпан айында пайдалануға береді.

Әкім бұл жобалар оқушы орнының тапшылығын азайтып, өсіп келе жатқан ауданда қазіргі заманға сай білім беруге мүмкіндік жасайтынын атап өтті.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
