Қоғам

Алматының Алатау ауданында 100 шақырымнан астам жол жаңарды

Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз орталығында өткен брифинг барысында Алатау ауданының әкімі Данияр Қырықбаев жол инфрақұрылымын дамыту барысы туралы баяндама жасады., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 14:17 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз орталығында өткен брифинг барысында Алатау ауданының әкімі Данияр Қырықбаев жол инфрақұрылымын дамыту барысы туралы баяндама жасады.

Қазір ауданда 86,4 шақырым болатын жол орташа жөндеуден өтіп жатыр. Ол жұмыс Шаңырақ-1, Шаңырақ-2, "14-территория", Ақбулак, Алғабас, Зерделі, "АЗТМ", Боралдай, Байбесік, Шапағат, Өжет, "Птицевод", Қарасу, Саялы-1, Саялы-2, Көкқайнар, Самғау, Төлебай сияқты 18 шағынауданды қамтыған.

Жөндеу жұмысы тамыз айында басталып, 172 көшені қамтыды.

Сонымен қатар, ауданда Боралдай және Рахат–Мәдениет шағынаудандарында Алматы қалалық мобильділік басқармасының тапсырысымен жаңа жол да салып жатыр. Тағы 45 көшеде шұңқырлар бітеліп, тегістеліп, 50 мың шаршы метр жол жабыны жаңартылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының Медеу ауданында биыл 43 мыңнан астам жол төсемі жөнделді
11:49, 22 тамыз 2024
Алматының Медеу ауданында биыл 43 мыңнан астам жол төсемі жөнделді
Алматының Әуезов ауданында ағымдағы жылы 18 көше жөнделеді
11:46, 18 шілде 2024
Алматының Әуезов ауданында ағымдағы жылы 18 көше жөнделеді
Алматының Алатау ауданында 8 мектеп салынады
12:39, 15 наурыз 2024
Алматының Алатау ауданында 8 мектеп салынады
