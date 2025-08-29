Жаздың соңы мен күздің бірінші күнінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астанаға арналған ауа райы болжамы:
30 тамыз: Аспан кейде бұлтты, күндіз жаңбыр, тұман, шаң, дауыл. Жел солтүстік-батыстан және батыстан 9-14 м/с, күндіз 15-20 м/с дейін күшейеді. Түнде ауа температурасы +10+12°С, күндіз +18+20°С.
31 тамыз: Аспан кейде бұлтты, кей жерлерде жаңбыр, күндіз дауыл. Жел солтүстік-батыстан 9-14 м/с, порывтар 15-20 м/с. Түнде +8+10°С, күндіз +14+16°С.
1 қыркүйек: Аспан кейде бұлтты, кей жерлерде жаңбыр, күндіз дауыл. Жел солтүстік-батыстан және солтүстіктен 9-14 м/с. Түнде +8+10°С, күндіз +13+15°С.
Алматыға арналған ауа райы болжамы:
30 тамыз: Аспан кейде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с, күндіз 15-20 м/с порывтар болады. Түнде +18+20°С, күндіз қатты ыстық +33+35°С.
31 тамыз: Аспан кейде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с, кейде 15-20 м/с порывтар. Түнде +15+17°С, күндіз +23+25°С.
1 қыркүйек: Аспан кейде бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде +10+12°С, күндіз +24+26°С.
Шымкентке арналған ауа райы болжамы:
30 тамыз: Аспан сәл бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, 8-13 м/с, күндіз 15-20 м/с порывтар болады. Түнде +19+21°С, күндіз +34+36°С.
31 тамыз: Аспан сәл бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с, күндіз 15-20 м/с порывтар. Түнде +15+17°С, күндіз +29+31°С.
1 қыркүйек: Аспан сәл бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с, күндіз 15-20 м/с порывтар. Түнде +13+15°С, күндіз +29+31°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша 2025 жылдың 30, 31 тамызы мен 1 қыркүйегіне арналған толық ауа райы болжамын ұсынған болатын. Онда еліміздің оңтүстігінде де салқын болатыны көрсетілген.