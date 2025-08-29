30 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде екпінді жел, найзағай, бұршақ және өрт қаупі күтіледі
Жетісу облысында батыстан жел соғады, облыстың солтүстік бөлігінде екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. Талдықорған қ.: 30 тамызда батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының шығысында, оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 30 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Астанада күндіз найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 30 тамызда найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-18 м/с. Жоғары өрт қауіпі сақталады.
Түркістан облысының солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысатын жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 30 тамызда солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысатын жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 30 тамызда солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысатын жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында 15-20, екпіні 23 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 30 тамызда найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-18 м/с. Жоғары өрт қауіпі сақталады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20, облыстың шығысында, оңтүстігінде кей уақыттарда 25 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі күтіледі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 30 тамызда таңертең және күндіз найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 30 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының шығысында найзағай, күндіз шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 30 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 30 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батыс бағытқа ауысады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20, кей уақытта 25 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 30 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: 30 тамызда оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батыс бағытқа ауысады, күндіз екпіні 15-20, кей уақытта 25 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысында, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 30 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының оңтүстігінде тұман күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 38-40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 30 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде қатты жаңбыр күтіледі. Түнде облыстың батысында, оңтүстігінде найзағай. Күндіз найзағай, облыстың батысында, солтүстігінде бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Павлодар қ.: 30 тамызда найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында, күндіз облыс бойынша найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с, облыстың батысында, оңтүстігінде кей уақыттарда 23-28 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетау қ.: 30 тамызда таңертең және күндіз найзағай күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында найзағай, бұршақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады Қостанай қ.: 30 тамызда найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз күші 15-20 м/с, облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 25 м/с. Петропавл қ.: 30 тамызда найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз күші 15-20 м/с.