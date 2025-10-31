#Халық заңгері
Қоғам

1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі

1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 20:40 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" мәліметінше, 1 қараша күні Қазақстанның көптеген облыстарында ауа райы тұрақсыз болады. Бірқатар өңірлерде тұман түсіп, кей жерлерде қатты жел соғады. Таулы аймақтарда жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, түнде екпіні 23-28 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 01 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады түнде екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде кей уақыттарда қатты жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Орал қ.: 01 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан соғады, екпіні 15-20 м/с.

Ұлытау облысында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 01 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20, облыстың шығысында кей уақыттарда 23-28 м/с күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 01 қарашада оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Қостанай облысының түнде солтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысының батысында, орталығында тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 01 қарашада жоғары өрт қаупі сақталады.

Түркістан облысының таулы аудандарында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында 15-20, облыстың тау асуларында екпіні 23-28 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 01 қарашада батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с. Түркістан қ.: 01 қарашада батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.

Ақтөбе облысының оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20, күндіз екпіні 25 м/с. Өскемен қ.: 01 қарашада оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23 м/с күтіледі.

Абай облысында жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, түнде облыстың батысында, орталығында 15-20 м/с, күндіз 15-20, облыстың батысында, орталығында екпіні 23-28 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 01 қарашада жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23 м/с күтіледі.

Атырау облысының солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қатты жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман. Оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз облыстың солтүстігінде, шығыстан, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Петропавл қ.: 01 қарашада түнде және таңертен тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 25 м/с.

Павлодар облысының солтүстігінде, батысында қатты жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20, күндіз 15-20 екпіні 23-28 м/с. Павлодар қ.: 01 қарашада Оңтүстік-батыстан жел соғады күндіз 15-20 екпіні 23-28 м/с күтіледі.

Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. 01-03 қарашада облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Талдықорған қ.: 01 қарашада солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с.

Айдос Қали
