#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Қоғам

6 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде боран, көктайғақ пен тұман күтіледі

6 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде боран, көктайғақ пен тұман күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 19:43 Сурет: unsplash
Қазгидромет мәліметінше, 6 қараша күні Қазақстанның басым бөлігінде қолайсыз ауа райы сақталады. Кей аймақтарда қар жауып, жаяу бұрқасын соғады, жолдарда көктайғақ болады. Таулы және оңтүстік өңірлерде тұман түсіп, желдің екпіні 28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жетісу облысының таулы аудандарында көктайғақ, тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, Алкөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с.

Астанада кей уақыттарда қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жолдарда көктайғақ. Оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертен және күндіз екпіні 15-20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, түнде облыстың оңүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с.

Абай облысының оңтүстігінде, орталығында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, түнде облыстың оңүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с.

Түркістан облысының оңтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман күтіледі. Шымкент қ.: 06 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Түркістан қ.: 06 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Қарағанды қ.: 06 қарашада таңертең және күндіз қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Тараз қ.: 06 қарашада кей уақыттарда тұман күтіледі.

Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Алматы қ.: 06 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақмола облысында қар, солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жаяу бұрқасын күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың шығысында кей уақыттарда 25 м/с. Көкшетау қ.: 06 қарашада қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі.Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

Павлодар облысында қар күтіледі, облыстың батысында, оңтүстігінде жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Орал қ.: 06 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (қар, жаңбыр), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және тәңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.

Солтүстік Қазақстан облысында түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар). Жаяу бұрқасын, қөқтайғақ. Облыстың батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 25 м/с. Петропавл қ.: 06 қарашада түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Жаяу бұрқасын, қөқтайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі
20:40, 31 қазан 2025
1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі
Тұман, үсік, екпіні күшті жел мен жауын-шашын: Қазақстан өңірлерінде ауа райы күрт өзгереді
19:43, 30 қыркүйек 2025
Тұман, үсік, екпіні күшті жел мен жауын-шашын: Қазақстан өңірлерінде ауа райы күрт өзгереді
31 қазанда еліміздің бірнеше өңірінде тұман түсіп, жел күшейеді
22:03, 30 қазан 2025
31 қазанда еліміздің бірнеше өңірінде тұман түсіп, жел күшейеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: