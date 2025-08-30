#Қазақстан
Қоғам

Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоқ соқты

Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоұ соқты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 13:53 Сурет: Zakon.kz
11 жастағы бала теміржол станциясында қатты тоқ соққысынан зардап шекті. Ол жүк вагонына шығып кеткен. Бала денесінің шамамен 80%-ын күйік шалған, жағдайы ауыр. Полиция қылмыстық іс қозғап, тергеуді бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar.kz-тің хабарлауынша, оқиға 27 тамызда болған. Полиция дерегінше, 11 жастағы бала теміржол бойында ойнап жүріп, баспалдақпен жүк вагонына көтерілген. Сол сәтте ол жоғары кернеудің әсеріне түскен.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жасөспірім суретке түспек болған. Теміржолшылар мұны қауіпсіздік ережелерін өрескел бұзу деп атап өтті.

"11 жастағы жасөспірім станцияда тұрған вагонға шығып, тоққа түскен. Мұндай жағдай бірінші рет болып отырған жоқ, жыл сайын қайталанады. Біз білім беру орындарында алдын алу шараларын жүргіземіз". "ҚТЖ" ҰК АҚ Магистральдық желі дирекциясы филиалының қауіпсіздік жөніндегі атқарушы директоры Серік Айқынбеков

Денсаулық сақтау басқармасы баланың жағдайы туралы мәлімет беруден бас тартты, себебі ата-анасы қарсы болған. Дегенмен, бейресми ақпаратқа сәйкес, баланың жағдайы өте ауыр: денесінің 80%-ына жуығын күйік шалған.

Оқиға туралы теміржол қызметкерлері полицияға хабарлаған. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр.

"Теміржол көлігіндегі қозғалыс пен пайдалану ережелерін бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Өзге мәліметтер жарияланбайды". Шымкент станциясы жедел полициясының бастығы Нұрлан Қошқарбаев


Айдос Қали
