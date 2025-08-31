Шахтерлер күні: Қарағандыда концерт кезінде 235 бала адасып кеткен
Кеше, 30 тамызда Қарағандыда Шахтерлер күні мерекесі күніне орай ұйымдастырылған Орталық алаңдағы концертке 120 мыңға жуық қала тұрғыны мен қонақтары жиналған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, шараның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1000-нан астам полиция қызметкері және Ұлттық ұланның 300 әскери қызметшісі жұмылдырылды.
Мерекеде бірде-бір құқық бұзушылық тіркелген жоқ. Дегенмен, халық көп шоғырланған орында балалардың адасып қалу жағдайлары тіркелді.
"Барлығы 235 бала уақытша ата-анасынан ажырап қалған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында олардың барлығы қысқа уақыт ішінде табылып, ата-анасына аман-есен табысталды", - деп хабарлады полиция.
Осы мақсатта тәртіп сақшылары концерттің жүргізушілерімен тұрақты байланыс орнатып, табылған балалар жайлы жедел хабар таратып отырды.
