Қоғам

Шахтерлер күні: Қарағандыда концерт кезінде 235 бала адасып кеткен

Шахтерлер күні: Қарағандыда концерт кезінде 235 бала адасып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 13:54
Кеше, 30 тамызда Қарағандыда Шахтерлер күні мерекесі күніне орай ұйымдастырылған Орталық алаңдағы концертке 120 мыңға жуық қала тұрғыны мен қонақтары жиналған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, шараның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1000-нан астам полиция қызметкері және Ұлттық ұланның 300 әскери қызметшісі жұмылдырылды.

Мерекеде бірде-бір құқық бұзушылық тіркелген жоқ. Дегенмен, халық көп шоғырланған орында балалардың адасып қалу жағдайлары тіркелді.

"Барлығы 235 бала уақытша ата-анасынан ажырап қалған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында олардың барлығы қысқа уақыт ішінде табылып, ата-анасына аман-есен табысталды", - деп хабарлады полиция.

Осы мақсатта тәртіп сақшылары концерттің жүргізушілерімен тұрақты байланыс орнатып, табылған балалар жайлы жедел хабар таратып отырды.

Айдос Қали
