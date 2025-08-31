#Қазақстан
Қоғам

Алматылықтарға автобустар туралы жақсы жаңалық айтылды

Алматыда электроавтобустар жүретін жаңа бағыт ашылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 14:41 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда қоғамдық көлікті жаңарту және экологиялық жағдайды жақсарту жұмыстары жалғасуда. Қалалық мобильділік басқармасы жаңа бағыт ашып, оны электроавтобустармен қамтамасыз етпек, деп хабарлайды Zakon.kz.

№90 бағыттағы автобус Абай даңғылы бойымен – К.Медеубеков көшесінен Республика сарайына дейін қатынайды. Бұл жаңа бағыт Наурызбай ауданындағы Қалқаман және Шұғыла шағынаудандары тұрғындарының қатынасын жеңілдетеді.

Бағытта ұзындығы 12 метрлік "Golden Dragon" маркалы электроавтобустар қызмет көрсетеді.

Сурет: Алматы әкімдігі

Олар дыбыссыз жүріп, салқындатқыштармен, бейнебақылау камераларымен, USB-ұяшықтарымен, жүргізушіні қадағалау жүйелерімен және өзге де заманауи құралдармен жабдықталған.

Жолаушыларды "Алматыэлектротранс" коммуналдық кәсіпорны тасымалдайды. Күн сайын жолға 25 автобус шығып, қозғалыс аралығы 4 минутты құрайды.

Жаңа бағыт 2 қыркүйектен бастап жұмыс істейді.

Айдос Қали
