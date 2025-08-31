Алматылықтарға автобустар туралы жақсы жаңалық айтылды
Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда қоғамдық көлікті жаңарту және экологиялық жағдайды жақсарту жұмыстары жалғасуда. Қалалық мобильділік басқармасы жаңа бағыт ашып, оны электроавтобустармен қамтамасыз етпек, деп хабарлайды Zakon.kz.
№90 бағыттағы автобус Абай даңғылы бойымен – К.Медеубеков көшесінен Республика сарайына дейін қатынайды. Бұл жаңа бағыт Наурызбай ауданындағы Қалқаман және Шұғыла шағынаудандары тұрғындарының қатынасын жеңілдетеді.
Бағытта ұзындығы 12 метрлік "Golden Dragon" маркалы электроавтобустар қызмет көрсетеді.
Сурет: Алматы әкімдігі
Олар дыбыссыз жүріп, салқындатқыштармен, бейнебақылау камераларымен, USB-ұяшықтарымен, жүргізушіні қадағалау жүйелерімен және өзге де заманауи құралдармен жабдықталған.
Жолаушыларды "Алматыэлектротранс" коммуналдық кәсіпорны тасымалдайды. Күн сайын жолға 25 автобус шығып, қозғалыс аралығы 4 минутты құрайды.
Жаңа бағыт 2 қыркүйектен бастап жұмыс істейді.
