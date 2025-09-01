#Қазақстан
Қоғам

Президент "ТрансАлтай диалогы" бастамасына қолдау білдірді

Президент &quot;ТрансАлтай диалогы&quot; бастамасына қолдау білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 09:26 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "ТрансАлтай диалогы" бастамасына қолдау білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент көлік-транзит саласындағы серіктестікті нығайтуды тағы бір басымдық ретінде атады. Мемлекет басшысы 150-ден астам елдің қолдауына ие болған "Бір белдеу, бір жол" мегажобасының зор әлеуетін атап өтті. 

"Бұл жаһандық бастама "Бір белдеу, бір жол" бағыты бойынша сауда-логистикалық операциялардың барлық қатысушысына жыл сайын 1,5 триллион долларға дейін пайда әкеле алады. Солтүстік – Оңтүстік және Шығыс – Батыс, сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік дәліздерінің мүмкіндігі мол. "ТрансАлтай диалогы" бастамасының жүзеге асырылуына үлкен үміт артамыз. Аталған жобаға Қазақстан, Ресей, Қытай және Моңғолия елдері қосылып, Еуразиядағы "Алтай" аймағының жер көлемі, халық саны, экономикалық қуаты секілді бірегей әлеуетін тиімді пайдалана алады. Ірі жобалар мен жоспарларды іске асыру үшін мемлекеттер арасындағы көлік байланысын нығайтып, транзиттік-тарифтік стратегияға сай келетін тәсілдерді ойластыруымыз керек. Бұл мәселе Ақтау қаласында қараша айында өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының порттары мен логистикалық орталықтары басшыларының алғашқы форумындағы келіссөздер мен пікірталастарға арқау болуы мүмкін", - деді Президент. 
