#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин кездесулер барысында қандай мәселелерге тоқталды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики, председатель КНР Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин, казахстанско-китайские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 09:42 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 2 қыркүйекте өтіп жатқан Қазақ-қытай іскерлік кеңесінің отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атом энергетикасын дамыту мәселесі ҚХР Төрағасымен кездесуде егжей-тегжейлі талқыланғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент атом энергетикасы саласына қытай технологиясын тартуға және осы бағытта білікті мамандар даярлауға мүдделі екенімізді жеткізіп, аталған саладағы ынтымақтастық мәселесі Төраға Си Цзиньпинмен кездесу кезінде егжей-тегжейлі талқыланғанын айтты.

"Бұл бағыт бойынша өзара ықпалдастығымыздың келешегі зор екенін атап өттік. Екі ел осы салада стратегиялық серіктестер болуы керек деп уағдаластық. Біз бұл жұмысқа CNNC компаниясын тартуды көздеп отырмыз. Бүгін осы компанияның басшылығымен кездесу болады. SANY компаниясы да біздің нарығымызда белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Бұл компанияларға ризашылығымды білдіремін. Дәстүрлі қуат көздерін дамыту – еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі жолы. Энергетика саласындағы бірлескен жобалардың барлығы біздің өзара тиімді ынтымақтастығымызды одан әрі нығайта түседі деп санаймын", – деді Президент.

Президент екінші басымдық ретінде энергетика саласындағы ықпалдастықты атады.

"Атырау облысында Sinopec компаниясымен бірлесіп, полиэтилен шығаратын зауыттың құрылысы басталды. Ауқымды жобаның өндірістік қуаты – жылына бір миллион екі жүз елу мың тонна өнім. Зауыттың құрылысына 7,4 миллиард доллар қаражат салынбақ. Алдағы уақытта CNPC компаниясының қатысуымен Шымкент мұнай өңдеу зауытын жедел жаңғыртудан өткізу жоспарда бар. Біз жаңартылатын энергетикамен де айналысамыз. Бұл ретте, China Power International Holding және China Energy сияқты жетекші қытай компанияларының қатысуымен бірқатар жобаны қолға алмақпыз. Энергетика саласындағы тағы бір маңызды жоба – Маңғыстау облысындағы бу-газ қондырғысының құрылысы. Қуаты 160 мегаватт болатын жоба China Huadian Corporation компаниясымен бірге жүзеге асырылады", – деді Мемлекет басшысы.

Бұған дейін Қытай-Қазақстан іскерлік кеңесінің сегізінші отырысы басталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
Қоғам
17:22, Бүгін
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Қоғам
16:52, Бүгін
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Қоғам
16:49, Бүгін
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: