Металл, авто және агроөнімдер: Тоқаев Қытаймен бірлескен негізгі жобаларды атады
2025 жылғы 2 қыркүйекте Бейжіңде өткен қазақ-қытай іскерлік кеңесінің отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан экономикасын әртараптандыруға бағытталған жобаларға тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы қазіргі уақытта елімізде тау-кен металлургия кешенін дамытуға ықпал ететін ірі қытайлық компаниялардың қатысуымен бірқатар стратегиялық маңызды жобалар жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
"Бұл іске Қытайдың ірі компаниялары атсалысуда. Мысалы, Fujian Hengwang Investment компаниясының Жамбыл облысында металлургия зауытын салу жобасын атап өтуге болады. Зауыт жылына үш миллион тонна болат өндіруге мүмкіндік бермек. Ал Jiaxin International компаниясы Алматы облысындағы Бұғыты кенішінде вольфрам кенін өңдеу жобасын іске қосты. Құрылыс индустриясында қытайлық кәсіпкерлермен табысты байланыс орнатылды. Атап айтқанда, China Glass компаниясы Қазақстан үшін теңдесі жоқ шыны зауытының жобасын жүзеге асырды. Жақында Алматы қаласында автокөлік өндіретін мультибрендті зауыт іске қосылады. Зауыт жылына 120 мың көлік шығарады. Соның ішінде GWM (Great Wall Motor), Chery және Changan көліктері бар. Сонымен қатар Алматыда электробус шығаратын BYD компаниясының зауыты іске қосылмақ. Бұл жобалар Қазақстанның экономикасын әртараптандыруға жол ашады. Сондай-ақ еліміздің экспорттық қуатын арттыруға мол мүмкіндік береді. Жалпы, осындай мысалдар көп, олардың барлығын атап өтуге ұзақ уақыт керек болады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы қытайлық кәсіпкерлерді органикалық және жоғары сапалы өнімдер шығару жұмысына белсене қатысуға шақырды
Президент ауыл шаруашылығы саласындағы тиімді ынтымақтастықты нығайтуға орасан зор мүмкіндік бар екенін жеткізді.
"Қазақстан егістік көлемі бойынша әлемде алтыншы орында тұр. Сондай-ақ бидай экспорты бойынша ең ірі 10 елдің қатарына кіреді. Біз жыл сайын шетелге он миллион тоннадан астам бидай және екі миллион тоннаға жуық ұн жеткіземіз. Қытай нарығы еліміз үшін өте маңызды. Қазақстан жергілікті нарыққа жылына 2 миллион тоннаға дейін астық экспорттай алады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттаумен қатар, өңдеу өнеркәсібін бірлесе дамыту біз үшін ерекше маңызды. Бұл ретте, Dalian Group компаниясының Ақмола облысында бидайды терең өңдейтін кәсіпорын құру бастамасын толық қолдаймыз. Fufeng Group компаниясының Жамбыл облысындағы жүгері өңдеу жобасын құптаймыз. Зауыт өнімдері Қытай мен Еуропаға экспортқа жіберілетін болады. Біз қытайлық кәсіпкерлерді органикалық және жоғары сапалы мал шаруашылығы өнімдерін шығару жұмысына белсене қатысуға шақырамыз," – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ Қытай Қазақстан экономикасына 27 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция салғанын айтты.
